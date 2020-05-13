Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
AYDİN

Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira

Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira

Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) hazırladığı Kırmızı Liste’de yer alan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Tüylü Çan Çiçeği’ni (Campanula Tomentosa) koparanlara ve zarar verenlere 73 bin 747 lira para cezası uygulanacak.

Haber Merkezi İHA
Tüylü Çan Çiçeği’ni (Campanula Tomentosa) koparanlara ve zarar verenlere 73 bin 747 lira para cezası uygulanacak.
Tüylü Çan Çiçeği’ni (Campanula Tomentosa) koparanlara ve zarar verenlere 73 bin 747 lira para cezası uygulanacak.

Dünyada sadece Aydın’ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde yaşayan endemik bir bitki türü olan “Tüylü Çan Çiçeği” (Campanula tomentosa) ilkbaharda güneş ışınlarının kuvvetlenmesiyle çiçek açarak doğada renk harmonisi sunmaya başladı.

Tüylü Çan Çiçeği’ni (Campanula Tomentosa) koparanlara ve zarar verenlere 73 bin 747 lira para cezası uygulanacak.

Tohumları, dik alüviyal yamaçlar, kaya çatlakları ve taş duvar aralarında çimlenen Tüylü Çan çiçekleri her dem yeşildir. Nisan ayı sonu ve Mayıs ayı ortalarına kadar, mavimsi-mor çiçekleri ve yeşil yaprakları ile duvar süsü gibi yüzeyleri ve mekanları renklendiriyor. Kuşadası ilçesinde Milli Park içinde Kanyon mevkii, Söke İlçesinde Milli Park içinde Eskidoğanbey mevkii, Priene Antik Kentinde yaşama imkanı bulan Tüylü Çan çiçeklerinin, koruma çalışmalarında tanıtım ve bilgilendirmeye verilen önemle farkındalık sağlanarak, sayıları ve yayılış alanları genişlemesi sağlandı. Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi’nden İzmir il sınırına kadar popülasyonu yayılış gösterdi.

Tüylü Çan Çiçeği’ni (Campanula Tomentosa) koparanlara ve zarar verenlere 73 bin 747 lira para cezası uygulanacak.

2020 yılında ki idari para cezası 73 bin 747 TL olarak belirlendi

Dünya doğayı Koruma Birliği (IUCN) ‘nin hazırladığı Kırmızı Liste’ de “Hassas” kategorisinde yer almakta olup, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Bu bitkinin koparılması, sökülmesi ve tahrip edilmesi yasak olup 2020 yılında ki idari para cezası 73 bin 747 TL olarak belirlendi.

Abone Ol Google News
Bu mutluluk görülmeye değer

Bu mutluluk görülmeye değer

Günler sonra sokağa çıkıp doyasıya eğlendiler.
Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Benzin ve motorindeki indirim sonrası 3 ilde yeni fiyatlar.
Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'tek cevabı var' dedi ve açıkladı.
Yıkım ekipleri Özdil'in villasında

Yıkım ekipleri Özdil'in villasında

Verilen süre doldu: ​Villanın değerini katlayan kaçak ekler yıkılıyor.
Akşener'e<br>'aracı' cevabı

Akşener'e
'aracı' cevabı

​Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, kendileri açıklasınlar.
Yerli ilaç müjdesi

Yerli ilaç müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank tarih vererek duyurdu.

Uçaklar uçmuyor bilet fiyatları uçuyor

Uçaklar uçmuyor bilet fiyatları uçuyor

​Samsun'dan İstanbul'a otobüsle gitmek 250 TL'den başlıyor...

8 yıl sonra<br>hayata geçiriliyor

8 yıl sonra
hayata geçiriliyor

Konuttan sonra iş yerleri için 5 kritik düzenleme.
Şimdi sıra gençlerde

Şimdi sıra gençlerde

​Bakan Koca'dan dışarıya çıkacak çocuklar ve gençlere mesaj.
Oğlumu şehit eden nasıl serbest kalır?

Oğlumu şehit eden nasıl serbest kalır?

Acılı babadan alkollü sürücünün 1 yıl sonra tahliyesine tepki.
Bisiklet<br>planı masada

Bisiklet
planı masada

​Koronavirüs sonrası ulaşım aracı haline gelecek.
Dev kulede yangın

Dev kulede yangın

​Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Cumhurbaşkanı<br>müjdeyi vermişti

Cumhurbaşkanı
müjdeyi vermişti

Bomba üretim fabrikası için yer tahsisi yapıldı.
Trump'tan<br>Tesla için çağrı

Trump'tan
Tesla için çağrı

Yasağa rağmen meydan okuyan Elon Musk'a destek.
CHP sağlığa zararlı

CHP sağlığa zararlı

Dünyaya örnek olan sağlık sistemimizi 2 yıl engellediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.