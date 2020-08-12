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Gündem Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakanın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti
POLİTİKA

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti

Gelen son dakika haberine göre Eski Başbakanlardan Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti. 92 yaşında vefat eden Erbakan'ın cenazesinin yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Merkez Efendi'deki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti.
Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti.

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, eski Başbakanlardan Erbakan'ın kardeşi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın amcası Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti.

  • Fatih'teki evinde yaşlılıktan kaynaklı sebeplerle 92 yaşında vefat eden Erbakan'ın cenazesinin yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Merkez Efendi'deki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

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KEMALETTİN ERBAKAN KİMDİR?

Diş hekimi olan 92 yaşındaki Kemalettin Erbakan, 1950’lerden itibaren İstanbul’da Milli Görüş hareketinde yer aldı. Kemalettin Erbakan’ın, Necmettin Erbakan’ın hatıralarını anlattığı, “Etraftakiler” adlı bir de kitabı bulunuyor.

Başbakanlık görevini 28 Haziran 1996 ile 30 Haziran 1997 arasında sürdüren Necmettin Erbakan ise 27 Şubat 2011’de vefat etmişti.

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