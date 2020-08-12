Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan vefat etti

Ekonomi

Yıldız Holding'te üst düzey atama: 65 milyar TL'lik ciro ona emanet olacak

Yıldız Holding’in Mali İşler Başkanlığı’nda üst düzey atama gerçekleştirildi. Daha önce grup şirketlerinde 18 yıl boyunca farklı pozisyonlarda görev alan Fahrettin Günalp Ertik, Yıldız Holding’e Mali İşler Başkanı olarak yeniden katıldı. 65 milyar TL ciroya sahip Yıldız Holding’in gelecek dönemde tüm mali süreçlerini yönetecek olan Ertik, özellikle büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.