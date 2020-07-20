Milli Görüş Erleri’nden Süleyman Arif Emre mezarı başında anıldı

Necmettin Erbakan Hoca ve siyasi arkadaşları ile birlikte Milli Görüş Hareketi’nin temellerini atan ve Milli Görüş’ün siyaset sahasındaki ilk temsilcisi olan Milli Nizam Partisi’nin programını hazırlayan siyasetçi, devlet adamı ve şair Süleyman Arif Emre, ülkemizdeki milli şuurlanmanın temsilcilerindendi.

1970-80 yılları arasındaki siyasi harekete damga vuran Nizam ve Selamet Partileri’nin temsil ettiği Milli Görüş Davası bu dönemde olduğu kadar sonrasının Türkiye’si nin de şekillenmesini yönlendirmiş olacaktı.

Süleyman Arif Emre, ülkemizdeki milli şuurlanmanın temsilcilerindendi.

12 Eylül darbesinin ardından cezaevine atılan, Mamak Sıkıyönetim Mahkemesi’nde idam la yargılanan Emre, tüm suçlamalara rağmen beraat ederek, sonrasında da davasından dönmedi. Refah Partisi’nin kuruluşunda da Erbakan Hoca’yla birlikte yeralan Emre, partinin hukuki ve siyasi konularını yönlendirmiş, partilerin Merkez Karar Yönetim Kurulları’nda da görev almış, Kıbrıs Barış Harekatları’na karar veren kabine de devlet bakanı olarak bulunmuştur.

28 Şubat sürecinde Refah Partisi’nin kapatılması ardından, Fazilet Partisi ve Sadet Parti’sinde de görev almıştır. Bu süreçte Meclis başkanlığı yapmış, Cumhurbaşkanlığı‘ na vekalet eden Emre’nin şair ve yazar olarak kitapları bulunmakta olup uzun süreler muhtelif gazetelerde siyasi içerikli köşe yazarlığıda yapmıştır.

Mekan ı Cennet olsun.