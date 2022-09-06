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DENİZLİ

Eski eşini öldüren sanığa müebbet cezası

Denizli'nin Çal ilçesinde, eski eşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 28 yaşındaki sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi AA
Eski eşini öldüren sanığa müebbet cezası
Eski eşini öldüren sanığa müebbet cezası.

Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Ayvaz, Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Ölen Fatma Kovan'ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Son savunmasını yapan sanık, pişman olduğunu söyleyerek cezasında indirim talep etti.

Cinayeti ağır tahrik altında işlediğini ileri süren sanık, "Çocuğum, eski eşimin ailesi tarafından yönlendirildi. Kendisine öğretilenleri söyledi. Darpta bulunmadım. Adli rapor da bunu doğruluyor. Olaylar bahsettikleri gibi yaşanmadı. Olay günü konuşmak için dışarı çıkmıştık. Bana ağır hakaretlerde bulundu, kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde yerde yatıyordu." dedi.

Anne Seval Kovan, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi

  • Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Osman Ayvaz'a müebbet hapis cezası verdi.
  • Çal ilçesinde geçen yıl 6 Mart'ta, Osman Ayvaz, ortak çocuklarını almak için evine gelen eski eşi Fatma Kovan'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü.

Aile mahkemenin kararını değerlendirdi

Baba Merol Kovan, duruşma sonrasında gazetecilere, Türk adaleti ve yargısına en başından beri güvendiğini söyledi.

Anne Kovan ise mahkemenin verdiği kararı doğru bulduğunu belirterek, "Biz de bu kararı bekliyorduk. İçimiz soğumadı ama bir su serpildi. Benim canım yandı. İnşallah bu sonuçtan herkes korkar da artık kadın cinayetleri son bulur." diye konuştu.

Ailenin avukatı Melike İlkgül Yurttürk de sanığın tüm savunmalarına rağmen mahkemenin cezada hiçbir indirimine gitmediğini kaydetti.

Nevşehir'de kan donduran cinayet: Önce kurşunladı sonra boğazını kesti
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Olay, saat 11.00 sıralarında, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Dilaver Akçay, kızına cep telefonundan mesajlar atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek ile otobüs durağında karşılaştı. Akçay belinden çıkardığı tabancayla Akyürek'e ateş açtı.
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Yaralı Akyürek, olay yerinden kaçıp bir evin bahçesine sığınmaya çalıştı. Akçay, evin bahçesinde yakaladığı Akyürek'in boğazını bıçakla kesti.
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İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Akyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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Cinayet şüphelisi Akçay ise suç aletiyle jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Ürgüp Kaymakam Vekili Olgun Öner, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan Öner, \"Bugün Ayvalık köyümüzde iki aile arasında meydana gelen bir olay sonrası maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz köyde her türlü güvenlik tedbirini aldık...
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Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok. Savcılarımız olay yerinde incelemelerini yaptı. Cinayeti işleyen şahıs şu an gözetim altında bulunuyor. Bundan sonraki süreçte bu köydeki huzurun devam etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız\" dedi.
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Kızına tacizle suçlayıp tabancayla vurdu, boğazını keserek öldürdü - Yeniden
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Nevşehir'de kan donduran cinayet: Önce kurşunladı sonra boğazını kesti
Nevşehir'de Dilaver Akçay (56), kızına cep telefonundan mesaj atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek'i (26) tabancayla vurup, boğazını bıçakla keserek öldürdü.
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