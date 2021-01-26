Gündem Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan kocaya 2,5 yıl hapis
MERSİN

Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan kocaya 2,5 yıl hapis

Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan kocaya 2,5 yıl hapis

Mersin’de eski eşi Nida Nur Yıldız'ın (30) cep telefonu kamerasıyla çektiği özel görüntülerini boşanma aşamasında arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla yargılanan Burak Etiler (43), 'Özel hayatın gizliliği ve kişisel verileri ihlal' suçundan 2,5 yıl hapse çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Nida Nur Yıldız
Nida Nur Yıldız

Kentte ticaret ile uğraşan Burak Etiler ile Nida Nur Yıldız, 8 Eylül 2018 tarihinde evlendi. Aralarında yaşanan anlaşmazlıklar üzerine Nida Nur Yıldız, boşanma davası açtı. Çift, 10 Ocak 2019 günü boşandı. Burak Etiler'in, Yıldız'ın özel görüntülerini, boşanma aşamasında, cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdiği iddia edildi. Durumdan, kendisine gelen mesajlar ile haberdar olan Yıldız, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma sonunda Burak Etiler hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan dava açıldı.

ARKADAŞLARI YALAN BEYANDA BULUNDU

Burak Etiler’in tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması, Mersin Adliyesi 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Burak Etiler’e 'Özel hayatın gizliliği ve kişisel verileri ihlal' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkemede daha önce yalan beyanda bulundukları belirlenen Burak Etiler’in iş arkadaşları V.Ö., A.A. ve S.Ç. hakkında ise yalancı tanıklıktan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

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'BAŞINA BU TARZ ŞEYLER GELEN KADINLAR SESSİZ KALMASIN’

Eski eşinin özel görüntülerini paylaştığı Nida Nur Yıldız, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, "İddialarımız mahkeme tarafından doğrulandı. Sanığın üzerine atılı suçu işlediği tespit edildi. İçim çok rahatladı. Tanıkları hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Halen korkuyorum ama kadınlara çağrım korkmasınlar, başına bu tarz şeyler gelen kadınlar kesinlikle sessiz kalmasın. Hak yerini buldu. Çok şükür ki anlımın akıyla çıktım" dedi.

Yıldız'ın avukat Sahra Düzgün Tucel de, "Kadına yönelik şiddetle mücadelenin her yönüyle devam ettiği şu günlerde biz müvekkilimizin iddialarını kanıtladık. Mahkeme, sanığı üzerine atılı suçlardan cezalandırdı ve tanıklar hakkında yalancı tanıklıktan suç duyurusunda bulunuldu. Süreç devam ediyor" diye konuştu.

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