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ANTALYA

Damadın korkunç planı: Kayınpederini baklavayla zehirledi daha önce de eşini zehirlemiş

Antalya'da yaşayan Melek Alkan, eşi Feridun Alkan'a boşanma davası açtı. Babaevine dönen Melek'in önce evini kurşunlayan eşi Feridun Alkan, daha sonra sosyal hizmetler görevlisi gibi eve gönderdiği 2 arkadaşının ikram ettiği baklavayla kayınpederi Metin Kabakçı'yı zehirledi. Feridun Alkan'ın, daha önce de zehri meyve suyuna karıştırarak eşini zehirlediği ortaya çıktı. Melek Alkan bu olaydan sonra birkaç günde kendine gelebildiğini belirtirken, hayatta kaldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Metin Kabakçı ise, “Bundan sonra eşimin yaptığı baklava dışında yemem" dedi.

Haber Merkezi DHA
Aile şikayetçi olurken, Feridun Alkan'a 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.
Aile şikayetçi olurken, Feridun Alkan'a 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

Yaşanan olay, 27 Kasım gecesi Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Feridun Alkan'ın eşi Melek Alkan (32), bir süre önce boşanma kararı aldı. Kararın ardından evden ayrılan kadın, babası Metin Kabakçı'nın (57) evine gitti. Bunun üzerine öfkelenen Feridun Alkan, 21 Kasım'da kayınpederinin evini kurşunladı. Aile şikayetçi olurken, Feridun Alkan'a 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

  • Geçen cuma akşam saatlerinde Metin Kabakçı'nın evinin kapısını, bir kadın ile bir erkek çaldı. Sosyal hizmetlerden geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen ikili, eve girdi. Melek Alkan'ın ailesiyle uzun süre sohbet eden ikili, yanlarında getirdikleri kutudaki baklavayı da ikram etti. Metin Kabakçı, baklavayı yerken, ikili, bir süre sonra evden ayrıldı. Kısa süre sonra Metin Kabakçı, evde fenalaşarak, yere düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kabakçı'yı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Kayınpederini baklavayla zehirledi.

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10 GRAM ZEHİRLİ KİMYASALLA YAKALANDI

Yapılan ilk tetkikler sonucu zehirlendiği ortaya çıkan Metin Kabakçı, yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekipleri, evdekilerin ifadelerini alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Eve gelen 2 kişiden şüphelenen ve ifadeler üzerine Feridun Alkan'ın peşine düşen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı şüphelinin yolladığını belirledi. Eve sosyal hizmetler görevlisi gibi gelip, baklavayı ikram eden şüpheliler O.G. ve M.E. ile üzerinde 10 gram zehirli kimyasalla yakalanan Feridun Alkan, gözaltına alındı. Alkan ve O.G. tutuklanırken, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melek Alkan ve Metin Kabakçı.

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'BAKLAVA GETİRDİK DEDİLER'

Cuma günü saat 17.00 sıralarında bir kadının kendisini aradığını ve sosyal hizmetlerden geleceklerini söylediğini ifade eden Metin Kabakçı, “'Sizinle ve kızınızla görüşeceğiz' dediler. Ben de 'Buyrun gelin' dedim. Arabayla geldiler. Arabadan bir kadın ile bir erkek inerek eve geldi. Baklagillerden oluşan bir poşet getirdiler. 'Bu belediyenin yolladığı, biz de baklava getirdik' dediler. 'Baklavayı gelirken biz de yedik, çok güzel, siz de yiyin' dediler. O esnada gelen kadın biraz salonda oturduktan sonra kızımla balkonda konuşmaya çıktı. Gelen erkek de benimle sohbet etmeye başladı" dedi.

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'3 DİLİM YEDİM'

Gelen baklavayı kızının servis ettiğini belirten Kabakçı, “Tabakta 3 dilim vardı. Yerken acımsı tadı hissettim. Sosyal hizmetlerden geldikleri için aklıma kötü bir şey gelmedi. 3 dilimi de yedim. Kızım durumdan şüphelenince diğer damadım da bizdeydi, ona 'Gitme kal' dedik. Damadım gitmeye çalıştığı esnada ben kalkmak istedim ama dengem bozulup düştüm. Sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.

Feridun Alkan.

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'BAKLAVAYI YEMEDİLER'

Sosyal hizmetlerden gelen kişilerin servis edilen baklavayı yemediğini belirten Metin Kabakçı, “Onlar baklavanın tadına bakmadı. Tabakları önlerinde duruyordu. Kadın 'Ben sigara içeceğim diyerek' balkona çıktı. Erkek de yemedi ama ben yedim. Ailemden de çok şükür kimse yemedi" dedi.

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'2 GÜN SONRA KENDİME GELDİM'

Hastaneye kaldırıldıktan sonra 2 gün boyunca hiçbir şeyi hatırlamadığını söyleyen Kabakçı, “2 gün sonra kendime gelmeye başladım. 'Ben neredeyim' diye sordum. Görevliler bana 'Gece seni buraya getirdiler. Bir şeyden haberin yok mu?' diye sordular. Ben de olmadığını söyledim" diye konuştu.

Eminönü'nde denizde ceset bulundu
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Sabah saat 07.00 sıralarında Eminönü İDO iskelesinde deniz üzerinde hareketsiz birini olduğunu görenler durumu polis ekiplerine haber verdi.
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İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri geldi.
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Sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar suya atlayarak cesedi bota aldı.
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Polis ekipleri 35'li yaşlarda olduğu tahmin edilen cesedin üzerinde inceleme yaptı.
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Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
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Eminönü İDO iskelesinde denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'AVUKAT YARDIMI İSTİYORUM'

Damadının en büyük cezayı görmesini istediğini kaydeden Metin Kabakçı, “Kanunu hiçbir şekilde dinlemedi. Silah çekti, sonra eve gelerek kapımızı kurşunladı. Hapisten çıkmasın. Durumum yok, emekliyim. Ben iyi bir avukat istiyorum. Bana avukat yardımı olursa çok sevinirim" dedi.

Cesetler sokaklarda bekliyor
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Guayaquil sakinlerinin sokaklarda onlarca cesedin çürümeye terk edildiğine dair sosyal medyada paylaştığı videolar, infial oluşturdu.
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Halk sokaklardaki ceset fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
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Düzenlenen operasyonla şehirdeki sokaklar ve evlerden en az 150 ceset toplandı.
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Tepkiler üzerine Devlet Başkanı Yardımcısı Otto Sonnenholzner cesetlerin sokaklarda bırakılmasıyla ilgili özür diledi.
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Halka cesetleri kaldırmaları için karton kutular gönderildi.
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Cesetler sokaklarda bekliyor
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'BAKLAVA YEMEYE KORKUYORUM'

Hayatta kaldığı için çok mutlu olduğunu belirten Kabakçı, kızını tekrar görmesinin kendisine yettiğini belirtti.

Metin Kabakçı, bir daha dışarıdan kesinlikle baklava yemeyeceğini belirterek, “Kendim de alıp yemem, sadece eşim yaparsa yerim. Baklava yemeye korkuyorum" diye konuştu.

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'ACI BİR TAT HİSSETTİM'

Boşanma aşamasındaki kocasının kendisini ikamet ettikleri Denizli'de sürekli darbettiğini belirten Melek Alkan, sürekli şiddet gördüğü için ailesine sığındığını söyledi.

  • Alkan, “Buraya geldikten sonra da beni sürekli rahatsız etti. 12 ve 21 Kasım'da silahla gelerek evi kurşunladı. 3 gün önce de sosyal hizmetlerden geldiklerini söyleyen bir kadın ve erkek psikolojik danışmanı olduklarını söyleyerek eve geldi. Yanlarında temel gıda ihtiyacı ve baklava getirdiler. Biz servisi yaptıktan sonra babam baklavayı yemiş. Ben aldığımda acı bir tat hissettim ve yemedim. Sosyal hizmetlerden geldiklerini söyleyen kişiler gittikten sonra babam fenalaşarak yere yığıldı. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Zaten bu zehri eşimin verdiği belli oldu. Yakalanınca da üzerinden çıkmış" dedi.

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'DENİZLİ'DE MEYVE SUYUMUN İÇİNE KOYDU'

Boşanma aşamasındaki eşinin ağır bir cezaya çarptırılmasını istediğini kaydeden Alkan, hapisten çıkmasını istemediğini belirterek, “Kocam bu zehri daha önce de bana verdi. Denizli'de 20 gün işkence yaptığında meyve suyumun içine katmıştı. Ben tahminimce 3-4 gün sonra kendime geldim. Ben o geçen günleri hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Baklavayı da babam yedikten sonra tattım ve acı geldi. Kız kardeşime 'Ben yedim acı geliyor, sen hissettin mi?' diye sordum. Ablam 'Ben yemedim' dedi. Sonra evde bulunan diğer aile bireylerini baklavayı yemesinler diye uyardık. Sadece babam yedi ve etkilendi" diye konuştu. Baklavayı yemeleri durumunda evde bulunan herkesin etkileneceğine dikkati çeken Alkan, “Evde 3 kişi vardık ve biz yeseydik etkilenecektik. Ölme ihtimalimiz de vardı. Zehri çok yoğun koymuşlar" dedi.

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Denizde hareketsiz halde yatan kişiyi görünce polisi aradılar
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Bakırköy Sahili'nde bir erkeğe ait ceset bulundu.
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Bakırköy Sahili'nde bulunan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde denizde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Olay yerine gelen sahil güvenlik ve sağlık ekipleri denizdeki cesedi kıyaya çıkardı.
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Yapılan incelemelerde cesedin N.D. isimli 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.
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N.D.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Denizde hareketsiz halde yatan kişiyi görünce polisi aradılar
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