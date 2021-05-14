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Gündem Eskişehirde mevsimlik tarım işçileri yaşadıkları çadırda karantinaya alındı
ESKİŞEHİR TÜRKİYE

Eskişehir'de mevsimlik tarım işçileri yaşadıkları çadırda karantinaya alındı

Eskişehir'e çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçiliği yapan 8 kişilik aile, yaşadıkları çadırda karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Eskişehir haber: Çadırda yaşayan 8 kişilik aile karantinaya alındı
Birbirine yakın birçok çadırın bulunmasından dolayı bölgede jandarma ekipleri devriye geziyor.

Odunpazarı’na bağlı Sevinç Mahallesi’nde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar, bölgesinde bulunan Emine A. isimli şahıs, rahatsızlanınca ailesi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Şahsın koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

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Koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin eşine ve 6 çocuğuna filyasyon ekiplerince test yapıldıktan sonra ailenin yaşadığı çadır karantinaya alındı.

Şanlıurfa’dan Eskişehir’e mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak için gelen 8 kişilik aile karantinaya alınırken, çadırın etrafına emniyet şeridi çekildi.

AA

Birbirine yakın birçok çadırın bulunmasından dolayı bölgede jandarma ekipleri devriye gezerken, ailenin karantina süreci takip ediliyor.

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