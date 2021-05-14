Eskişehir'de mevsimlik tarım işçileri yaşadıkları çadırda karantinaya alındı

Odunpazarı’na bağlı Sevinç Mahallesi’nde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar, bölgesinde bulunan Emine A. isimli şahıs, rahatsızlanınca ailesi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Şahsın koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yapılan testin sonucu pozitif çıktı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin eşine ve 6 çocuğuna filyasyon ekiplerince test yapıldıktan sonra ailenin yaşadığı çadır karantinaya alındı.
Şanlıurfa’dan Eskişehir’e mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak için gelen 8 kişilik aile karantinaya alınırken, çadırın etrafına emniyet şeridi çekildi.
Birbirine yakın birçok çadırın bulunmasından dolayı bölgede jandarma ekipleri devriye gezerken, ailenin karantina süreci takip ediliyor.