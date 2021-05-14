​Koronavirüse karşı güvenli otel sayısı 10 bini geçti​

Kovid-19 salgınının geçen yıl tüm dünyada yayılmasıyla Türkiye’de turizmde güvenli hizmet sunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önderliğinde hazırlanan ve turizm tesislerinde zorunlu hale getirilen sertifika programı, bu yıl da kriterleri genişletilerek uygulanıyor.

Nadir Alpaslan

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SERTİFİKA ALAN TESİS SAYISI ARTIYOR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Güvenli Turizm Sertifika Programı’nın Türk turizminin geleceği açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Kovid-19 başta olmak üzere sağlık hususundaki tüm tedbirleri içeren programın temel amacının yerli ve yabancı turistlerin, güvenli ve keyifli şekilde tatillerini yapmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Alpaslan, programın, turizm tesislerine hijyen odaklı 152 kriteri uygulamaları yönünde zorunluluk getirdiğini bildirdi. Programın uluslararası alanda akredite olmuş kuruluşlar tarafından da onaylandığını aktaran Alpaslan, sertifikayı alan tesislerin, bir ay içinde 4 kez denetlendiğini, en ufak tavizde sertifikanın iptal edildiğini kaydetti. Sektörün de programı benimsediğinin altını çizen Alpaslan, şu ana kadar 10 binden fazla tesisin sertifikayı almaya hak kazandığını, sayının artarak devam ettiğini belirtti.

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GÜVENLİ TATİL KANUNLAŞACAK

Güvenli Turizm Sertifika Programı ile salgın sürecinde turizme ciddi katkı sağlandığına dikkati çeken Alpaslan, “Programı hayata geçirdiğimizde tanıtım faaliyetlerine de başladık. Yurt dışında, Türkiye’deki önlemleri programla anlattık. Bu sayede rakiplerimize göre süreci daha az kayıpla kapattık. Programın katkısını yaşayarak görmüş olduk” dedi. Programın devamlılığını sağlamak için de bir çalışma yaptıklarına değinen Alpaslan, “Meclis Genel Kurulu'na gelecek Turizmi Teşvik Kanunu’ndaki değişiklikle, sertifika programının sürekli uygulanabilmesine imkan getirilmekte. İnşallah Ramazan Bayramı’ndan sonra Meclis’in açılmasıyla ilk gündem olarak Genel Kurul’da görüşülecektir” açıklamasında bulundu.

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TURİZM PERSONELİ AŞILANDI

Türkiye’nin gözde turizm merkezi Bodrum’da hazırlıklarını tamamlayan oteller, Ramazan Bayramı sonrası yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor. İşletme sahipleri vaka sayısının düşmesiyle birlikte Türkiye’ye turist akını yaşanacağını ifade etti. Bodrum Mio Bianco Resort Otel Genel Müdürü Nihat Terzi, 1 Haziran’da otellerini açmayı planladıklarını ifade ederek, “En büyük silahımız aşı, bütün personelimiz aşılanmış durumda. Bu bizim için çok büyük bir güç. Bu süreçte misafirlerimiz gönül rahatlığı ile tatillerini yapabilirler. Geçen seneye göre bakarsak salgına rağmen temmuz ve ağustos aylarında yerli ve yabancı turist sayısında inanılmaz bir artış görüyoruz. Bu sezon ise biraz geç başlayacak ama geç bitecek diye düşünüyoruz. Ekim sonuna kadar sezon uzayacak gibi görülüyor” dedi.

TÜRKİYE HALA CAZİBE MERKEZİ

Sianji Well Being Resort Oteli Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır ise, Rusya’nın ve Avrupa’nın kapılarını açmasıyla turist akınına uğranacağını belirterek, “Avrupalılar temmuz ve ağustosta yapılmış olan rezervasyonlarını saklıyorlar. Ruslar ise iptal edilen rezervasyonlara rağmen tatil tarihlerini ileri bir tarihe öteledi. Rusya’dan nisan ve mayısta gelecek misafirlerimiz rezervasyon iptali yerine ileri bir tarihe aldılar tatillerini. Türkiye’nin halen bir cazibe merkezi olduğunu gösteriyor bu. Bizim rakibimiz olan İspanya, İtalya, Fransa ve kısmen Yunanistan bunların parası kendi içerisinde kalsın diye Avrupa Birliği’nin başını çeken Almanya seyahat yasağını biraz siyasi ve politik olarak Türkiye’ye geç açacak” diye konuştu.

Bu sezon daha iyi olacak