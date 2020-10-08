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Gündem Çocukları dilendiren kadından polise zor anlar yaşattı Sanki hırsızlık yaptım
ESKİŞEHİR

Eskişehir'de dilencilik yapan kadın polis ve zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı

Çocukları dilendiren kadından polise zor anlar yaşattı: Sanki hırsızlık yaptım

Eskişehir’de iki çocuğuyla birlikte dilenen bir kadın, kendisini yakalayan zabıta ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kargaşa çıkartan kadının bir çocuğu ise o esnada koşarak kayıplara karıştı. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polise “Ne yaptım ben size, sanki hırsızlık yaptım. Benim çocuklarım dilenmiyor. Okuma yazmam yok” diyen kadın emniyete götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Eskişehir'de dilencilik yapan kadın polis ve zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı.
Eskişehir'de dilencilik yapan kadın polis ve zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı.

Eskişehir'de İki Eylül Caddesi’nde meydana gelen olayda iki küçük çocuğuyla birlikte dilencilik yapan bir kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine zabıta tarafından yakalandı. Kadının dilendiğini inkar etmesi ve zabıta ekiplerine zorluk çıkarması üzerine olay yerine polis geldi.

SANKİ HIRSIZLIK YAPTIM

Kargaşa esnasında kadının yanında dilendirdiği bir çocuğu ise kalabalığa karışarak gözden kayboldu. Ekiplere, “Ne yaptım ben size, sanki hırsızlık yaptım. Benim çocuklarım dilenmiyor” şeklinde sitemde bulunan kadın, yanında kalan çocuğuyla birlikte yolun ortasına oturarak kendisini gözaltına almak isteyen polislere mani olmaya çalıştı. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polise “okuma yazmam yok” diyen kadın, çocuğuyla birlikte polis otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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