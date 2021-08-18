Gündem Kaynak makinasından çıkan yangın 300 hektarlık alanı kül etti
ESKİŞEHİR

Kaynak makinasından çıkan yangın 300 hektarlık alanı kül etti

Eskişehir’de kaynak makinasından çıkan kıvılcımla başlayan yangın 300 hektarlık alanı kül etti.

Haber Merkezi İHA
Eskişehirde kaynak makinesinin neden olduğu yangın 300 hektarlık alanı kül etti
Yangın nedeniyle köylülerin mera olarak kullandığı 300 hektarlık alan küle döndü.

Tepebaşı’na bağlı Uludere mahallesi Pamucak mevkiinde S. A.’ya ait olduğu öğrenilen tarla üzerine prefabrik ev yapmak için temel inşaatı atıldı.

Yangın ev inşaatı için kullanılan kaynak ve spiral makinelerinden sıçrayan kıvılcımlar yüzünden çıktı.
Yangın ev inşaatı için kullanılan kaynak ve spiral makinelerinden sıçrayan kıvılcımlar yüzünden çıktı.

Köy merası yandı

Çalışmalar esnasında kaynak makinesi ve spiral taşından sıçrayan kıvılcımlarla tarlada bulunan kuru otlar alev aldı. Meydana gelen kuru ot yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. İnşaatta çalışan A.K., M.K. ve M.E’nin kaynak ve spiral makinelerini kullandıkları tespit edilirken, yangın sonucunda köy merası olarak kullanılan yaklaşık 300 hektarlık kuru otlu alan zarar gördü. Ayrıca N.Y’ye ait 8 adet arı kovanı, L.K’ye ait 6 adet arı kovanı ile 10 adet fındık ağacı, M.K’nın ise 25 adet kiraz ve 10 adet dut ağacının yanarak zarar gördüğü tespit edildi.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasına ardından serbest bırakıldı.

Günlerdir yangın bölgesinde mücadele eden Şahan Gökbakar'dan üzücü haber: Alevler evinin arkasına ulaştı
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Günlerdir yazlık evinin bulunduğu Marmaris’ten canlı yayın yaparak, orman yangınlarına erken müdahale için çaba gösteren komedyen Şahan Gökbakar, gece saatlerinde yayın açarak yangının evinin arkasındaki ormana kadar geldiğini söyledi.
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“Bu kırmızı ışık yanan ağaçlardan geliyor. Bu arkadaki bizim evimiz. Hani 2 katlı 30 milyon TL’ye aldığım malikanem. Tek katlı bir köy evi aslında ama öyle dediler. Evimizin arkası bu şekilde.” diyen Gökbakar, canlı yayın sırasında yanan ormanı izleyicilere anbean gösterdi.
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“2-3 güne gelir dediğimiz yangın, vadiyi sardı. Bu şu ana kadar gördüğümüz en kuvvetli yangın olabilir. Yangını tutmak için hazırlık yapacağımız için yayını kısa tutacağım. Ülkemizin içinde bulunduğu bu felaketi görün istedim. Bu yanan yerin arka tarafı Turgut köyü. Şu anda orada yaşlı insanlar evlerinde uyuyorlar. Maalesef uyandıklarında alevler içerisinde kalacaklar. Gece uçan teknolojide bir alet yok mu? Alevlere bakın arkadaşlar.”
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Gökbakar, son videosunda eşiyle yaptığı telefon konuşmasından bahsetti.
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Ona telefonda, 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim, anlaştık, konu kapandı benim için. O yüzden üzülmüyorum ve korkmuyorum. Ben ve benim beraberimdeki arkadaşlarımın can güvenliği tehdit altına girdiği anda ben burayı tahliye ederim, arkama bakmam.
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Günlerdir yangın bölgesinde mücadele eden Şahan Gökbakar'dan üzücü haber: Alevler evinin arkasına ulaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın evine de dayandı. Gökbakar'ın son paylaştığı videoda eşine söylediği sözler duygusal anlar yaşattı.

Eskişehir'de tarlada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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