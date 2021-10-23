Estetik ameliyatı hayatını kararttı: İki çocuk annesi kadın yatağa bağımlı kaldı

Konyaaltı ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 4 yıl önce burun estetiği ve yağ aldırma ameliyatına giren 32 yaşındaki iki çocuk annesi kadının kalbi durdu. Bitkisel hayata giren talihsiz kadın, 4 yıldır yaşam savaşı veriyor.

Hastane yetkilileri talihsiz kadını taburcu etmek isterken, eşi Rüstem Abbas, "Eşim hastaneye yürüyerek girdi, yürüyerek çıkartın" diyerek kabul etmedi.

İHA

Aslen Ahıska Türkü olan ve Konyaaltı ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk annesi Sabina Abbas, burun estetiği ve karnından yağ aldırmak için bir doktorla görüştü. Abbas, Plastik Estetik Cerrahi Uzmanı doktor A.F. tarafından 28 Temmuz 2017 tarihinde anlaşmalı olduğu özel bir hastanede ameliyata alındı. Burun estetiği ile yağ aldırma operasyonunun birlikte işlem sırasında genç kadının kalbi durdu. Yaklaşık 5 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılan Abbas, yoğun bakıma alındı. Operasyon sonrası bilinci kapanan Sabina Abbas, yatağa bağımlı hale gelirken, nefesini boğazına açılan trakastomi, beslenmesini ise midesinden özel bir cihazla yapılıyor. Rüstem Abbas ise eşinin yürüyerek girdiği hastanede, yatağa bağımlı hale geldiğini belirterek, işin peşini bırakmayacağını söyledi.

REKLAM

Rüstem Abbas, eşinin hiçbir hastalığı olmadığını ve sapasağlam 2 çocuk annesi olduğunu hatırlattı.

İHA

Eşinin durumunu sonradan öğrendiğini dile getiren Abbas, “28 Temmuz 2017 tarihinde beni hastaneye çağırdılar. Girdim özel bir hastaneydi, eşimin yoğun bakımda baygın halde olduğunu gösterdiler. 10 gün o hastanede kaldı, sonra başka bir hastaneye sevkettiler. Bugüne kadar da 4 yıldır tedavisi orada devam ediyordu. Geçen hafta eşim taburcu edilerek büyükşehirin palyatif merkezine götürüldü” dedi.

İHA

“Eşim yürüyerek gitti”

Palyatif bakım merkezinin de en fazla eşine bir ay bakabileceğini öğrenen Abbas, “Bilmiyorum ne yapacağız. Eşim şuan makineye bağlı, boğazından nefes alıyor, midesinden de bir makine aracılığıyla beslenebiliyor. Hiçbir hareket, konuşma yok. 4 yıldır sadece yatıyor. Bakıcı bakıyor 4 yıldır, onunda ücretlerini ben ödüyorum. Hukuki sürecimiz devam ediyor. Bazı evraklar istiyoruz. Eşim nasıl yürüyerek gittiyse o şekilde eve gelmesini istiyorum. Eşim sapasağlamdı. Başka bir şey istemiyoruz. İki çocuğumuz var. Eşim bu hale geldiğinde çocuğum 3 aylıktı” dedi.

REKLAM

İHA

“Doktor hastane dışından”

Doktorun hastane dışından olduğunu ifade eden Rüstem Abbas, “Nereden nasıl bulmuşlar bilmiyorum. Eşim 5 bin TL ücretini ödemiş, ne fişi var ortada ne başka hiç bir belge yok ortada, bunun araştırılmasını istiyorum. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Eşim dışarıda bu doktorla görüşmüş olabilir. Eşimde hiçbir sıkıntı yoktu. Ben bilseydim bu ameliyatı yaptırmazdım gerek yok bu işlere” ifadelerine yer verdi.

“Eşim sapasağlam gitti”

Dört yıldır çok zor günler geçirdiğini anlatan Abbas, “Çocuklara bakıcı bakıyor. Eşime başka, çocuklarımın ayrı bakıcısı var. Bir ay sonra ne olacak bilmiyorum. Sapasağlam gitti eşim, aynı şekilde eve göndersinler” dedi.

REKLAM

EKONOMİ Parayla güzellik olmaz

FOTOĞRAF 10 Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Gizem K. internette bir güzellik merkezinin reklam yüzü mankenlik ilanını gördü. Bunun üzerine reklam yüzü olmak için güzellik merkezine gitti. Burada yaptığı görüşmelerde kendisine ücretsiz makyaj uygulamalı mankenlik teklif edilen genç kız teklifi kabul etti. Yaşı reşit olmayan kız çocuğu ailesinden izin bile alınmadan işlemlere tabi tutulurken, genç kız kirpik uzatma işlemi istemesine rağmen iddiaya göre kaşlarına dövme yöntemi ile şekil verildi. İşlemin ardından eve giden genç kızın işlemden 1 gün sonra yüzü tamamen şişerken, görme kaybı yaşamaya başladı. Gittiği güzellik merkezini arayarak bilgi alan genç kız bu kez yaptırdığı işlemi sildirmek istedi. Tekrar güzellik merkezine giderek sildirme işlemi yapılan genç kızın yüzü reaksiyon göstererek enfeksiyon kaptı. İkinci gün tekrar güzellik merkezine giden genç kız güzellik merkezi işletmecileri tarafından yapılacak bir şeyin olmadığının söylenmesi üzerine güzellik merkezinden çıktı. Bu sırada kızının güzellik merkezine tekrar gittiğini öğrenen baba Ümit G. (37) güzellik merkezine giderek dışarıda kızının ağladığını gördü. Yüzünün tamamen şiştiğini gören baba durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı alarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Genç kızın hastanedeki tedavisi sürerken yaşadığı olayı anlatarak kandırıldığını söyledi. 16 yaşındaki Gizem K., “Onların internet sitesinde mankenlik çekimlerini gördüm ve gittim. Kabul ettiler beni. ‘Ücret vermeden mankenlik yapacaksın’ dediler ben de kabul ettim. ‘Bir işlem yapacağız sana’ dediler. ‘Ücret karşılığı bize manken olmayacaksın’ dediler. Ben de kabul ettim ve gittim. Mankenliğini yaptım, sonra geldim. ‘Ben lifting yaptırmak istiyorum. Sadece kirpiklerimi lifting yaptırmak istiyorum’ dedim. Bana dediler ki, ‘Gel sana kalıcı kaş yapalım’ dediler. Ben de ‘Tamam’ dedim. Ama defalarca kez sordum, ‘Dövme değil, değil mi?’ dedim. ‘Ailem buna izin vermez, ben de istemiyorum’ dedim. ‘Evet dövme değil’ dediler. Neyse yaptırdım, şu kaşımın kavisi daha üstteydi. Dedim ki, ‘Ben bunu böyle istemedim, rengi kaşıma uymuyor’ dedim. ‘Gel sileriz’ dediler. Ben de herhalde ilaç veya losyonla silecekler sandım. Sonra beni yatırdılar ve dövme silme makinesi ile sildiler ve bu haldeyim. Ben bu halde aynaya bakmaya utanıyorum” şeklinde konuştu. Kızının kandırıldığını ifade eden anne Tuğba G. (37), “Benim çocuğuma demişler ki, ‘Boya yapacağız, o da geçici sileceğiz’ demişler. Çocuğum bana geldi, ‘Anne ben boya yaptıracağım’ dedi. Bir geldi ki kaşları simsiyah. Makine ile içine işlemişler. Dövme gibi işlem yapmışlar. Kesinlikle iznim yok, haberim de yok. Birkaç gün sonra gittiğinde kaşları hep yara oldu. Enfeksiyon kapmış. Gittiğinde, ‘Anne ben bunu sildireceğim’ dedi. Bezle silecekler zannettik. Makine ile tekrar dele dele silmeye çalışmışlar. Başka bir işlem, enfeksiyon kapmış ve orada doktor yok, benim onayım yok. Çocuğunuzu hiçbir şekilde gönderip yaptırmayın. Çocuğumuzu kandırmışlar” şeklinde konuştu. Genç kız ve ailesi güzellik merkezinde şikayetçi oldu. Güzellik merkezi yetkilileri ise yapılan işlemin ardından genç kızın yüzünde yaşanan şişmenin normal olduğunu, bir süre sona geçeceğini söyledi. Bir estetik faciası daha: Reklam yüzü olmak için gitti hastanelik oldu Aksaray'da bir güzellik merkezine mankenlik yaparak reklam yüzü olmak için giden 16 yaşındaki kız çocuğu, reklam yüzü olmak isterken yüzünden oldu. Ailesinin rızası da olmadan kaşlarına makine ile işlem yapılan genç kız hastanede tedavi altına alındı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder