Parayla  güzellik olmaz

Güzelleşme merakımızın çılgınlığa dönüşmesiyle estetik sektörü, standart dışı uygulamaların pençesine düşmüş durumda. Şikayet siteleri incelendiğinde olmadık vaatlerle kandırılanları, yanlış işlemler yapılıp sağlığından olanları, piyasanın on katı fiyatla sunulan hizmetleri ve dahasını görmek mümkün. Uzmanlar, ameliyat için bankadan kredi bile çektiren çılgınlığın denetlenmesi veya belli bir standart getirilmesi gerektiğini söylüyor.

ESTETİK YAŞI 14’E KADAR DÜŞTÜ

Estetik yaptırma yaşı 14’e kadar düşen ve 2 milyar doların üzerinde büyüklüğe ulaşan piyasadaki gelişmeleri öğrenmek için güzellik merkezlerinin kapısını çaldık. Erkek hasta (müşteri) olarak randevu alıp, buradaki gözlemlerimizi yazdık. En çok başvurulan uygulama olan botoks talebiyle gittik. Öncelikle 18 yaşın altındakilerin çoğunun rahatça kliniklere gelerek işlem yaptırdığını paylaşalım. Normal şartlar altında ebeveynlerin rızasının alınması gerekiyor.

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ÇAKMA ÜRÜNLE BOTOKS YAPIYORLAR

En önemli taktiğin moral bozmak olduğunu görüyoruz. Sözde kusurlarınız sıralandıkça fatura şişiyor. Diğer bir konu da uygulamalar arasındaki fiyat farkı. Nişantaşı’nda 8 bin lira istenen işlem Zeytinburnu’nda 2 bin liraya yapılıyor. Üsküdar’da bin 700 lira olan 5 bölge botoks, Bağdat Caddesi’nde 5 bin lira civarında. Serbest piyasa şartlarında doktordan doktora fark olsa da aradaki uçurumun ve kontrolsüz işlemlerin boyutu dikkat çekiyor. Buralarda ürünün adı ve içeriği hakkında fazla bilgi verilmemesi tüketici hakları ve sağlığı açısından önemli başka bir nokta.

FOTOĞRAF 10 Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Gizem K. internette bir güzellik merkezinin reklam yüzü mankenlik ilanını gördü. Bunun üzerine reklam yüzü olmak için güzellik merkezine gitti. Burada yaptığı görüşmelerde kendisine ücretsiz makyaj uygulamalı mankenlik teklif edilen genç kız teklifi kabul etti. Yaşı reşit olmayan kız çocuğu ailesinden izin bile alınmadan işlemlere tabi tutulurken, genç kız kirpik uzatma işlemi istemesine rağmen iddiaya göre kaşlarına dövme yöntemi ile şekil verildi. İşlemin ardından eve giden genç kızın işlemden 1 gün sonra yüzü tamamen şişerken, görme kaybı yaşamaya başladı. Gittiği güzellik merkezini arayarak bilgi alan genç kız bu kez yaptırdığı işlemi sildirmek istedi. Tekrar güzellik merkezine giderek sildirme işlemi yapılan genç kızın yüzü reaksiyon göstererek enfeksiyon kaptı. İkinci gün tekrar güzellik merkezine giden genç kız güzellik merkezi işletmecileri tarafından yapılacak bir şeyin olmadığının söylenmesi üzerine güzellik merkezinden çıktı. Bu sırada kızının güzellik merkezine tekrar gittiğini öğrenen baba Ümit G. (37) güzellik merkezine giderek dışarıda kızının ağladığını gördü. Yüzünün tamamen şiştiğini gören baba durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı alarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Genç kızın hastanedeki tedavisi sürerken yaşadığı olayı anlatarak kandırıldığını söyledi. 16 yaşındaki Gizem K., “Onların internet sitesinde mankenlik çekimlerini gördüm ve gittim. Kabul ettiler beni. ‘Ücret vermeden mankenlik yapacaksın’ dediler ben de kabul ettim. ‘Bir işlem yapacağız sana’ dediler. ‘Ücret karşılığı bize manken olmayacaksın’ dediler. Ben de kabul ettim ve gittim. Mankenliğini yaptım, sonra geldim. ‘Ben lifting yaptırmak istiyorum. Sadece kirpiklerimi lifting yaptırmak istiyorum’ dedim. Bana dediler ki, ‘Gel sana kalıcı kaş yapalım’ dediler. Ben de ‘Tamam’ dedim. Ama defalarca kez sordum, ‘Dövme değil, değil mi?’ dedim. ‘Ailem buna izin vermez, ben de istemiyorum’ dedim. ‘Evet dövme değil’ dediler. Neyse yaptırdım, şu kaşımın kavisi daha üstteydi. Dedim ki, ‘Ben bunu böyle istemedim, rengi kaşıma uymuyor’ dedim. ‘Gel sileriz’ dediler. Ben de herhalde ilaç veya losyonla silecekler sandım. Sonra beni yatırdılar ve dövme silme makinesi ile sildiler ve bu haldeyim. Ben bu halde aynaya bakmaya utanıyorum” şeklinde konuştu. Kızının kandırıldığını ifade eden anne Tuğba G. (37), “Benim çocuğuma demişler ki, ‘Boya yapacağız, o da geçici sileceğiz’ demişler. Çocuğum bana geldi, ‘Anne ben boya yaptıracağım’ dedi. Bir geldi ki kaşları simsiyah. Makine ile içine işlemişler. Dövme gibi işlem yapmışlar. Kesinlikle iznim yok, haberim de yok. Birkaç gün sonra gittiğinde kaşları hep yara oldu. Enfeksiyon kapmış. Gittiğinde, ‘Anne ben bunu sildireceğim’ dedi. Bezle silecekler zannettik. Makine ile tekrar dele dele silmeye çalışmışlar. Başka bir işlem, enfeksiyon kapmış ve orada doktor yok, benim onayım yok. Çocuğunuzu hiçbir şekilde gönderip yaptırmayın. Çocuğumuzu kandırmışlar” şeklinde konuştu. Genç kız ve ailesi güzellik merkezinde şikayetçi oldu. Güzellik merkezi yetkilileri ise yapılan işlemin ardından genç kızın yüzünde yaşanan şişmenin normal olduğunu, bir süre sona geçeceğini söyledi. Bir estetik faciası daha: Reklam yüzü olmak için gitti hastanelik oldu Aksaray'da bir güzellik merkezine mankenlik yaparak reklam yüzü olmak için giden 16 yaşındaki kız çocuğu, reklam yüzü olmak isterken yüzünden oldu. Ailesinin rızası da olmadan kaşlarına makine ile işlem yapılan genç kız hastanede tedavi altına alındı. BiP'te paylaş

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TEŞHİS DOKTORDAN DEĞİL SEKRETERDEN

Randevuyla gittiğimiz bazı yerlerde doktoru dahi göremedik ve işlem bilgisini klinik sekreterinden aldık. ‘Beni bir doktorun muayene etmesi gerekmiyor mu’ şeklindeki sorumuza ‘Onlar da aynı şeyi söyleyecek, bizler artık tecrübe kazandık’ gibi yanıtlar alıyoruz. Ne yazık ki, tıbbi bir hizmet, adam soyma işine dönüşerek çirkinleşiyor. O kadar geriliyoruz ki, sayelerinde botoksa gerek kalmıyor.

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Kayıt dışı ve sahte ürüne dikkat

Tüketici Sorunları Derneği Genel Başkanı Dr. Deniz Öner’e göre, Türkiye’de ruhsatlı 2 orijinal botoks ürünü olmasına rağmen kaçak olarak piyasaya sürülen Uzakdoğu üretimi daha düşük kaliteli örnekler var. 500 lira gibi ücretle reklam yapan kliniklerde bunlar kullanılabiliyor. Öner, hizmetin tavan-taban fiyat uygulamasıyla değil, kişiye özel belirlendiğini de ekledi.

Güzellikte çirkin pazarlama

İnternet ise içler acısı durumda. Fenomenlere para ödeyen, fırsat sitesinde yüz germe işlemi satan ve dahası. Kuaförde botoks gibi olayın vahametini gösteren örnekler mevcut. Birçok mağdur, işlemler sonrasında muhatap bulamamaktan şikayetçi. Kısacası bu piyasa ‘Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa’ olayını çoktan aşmış.

GÜNDEM Yargıtaydan emsal estetik kararı: Boşanma sebebi sayıldı



