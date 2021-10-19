Parayla  güzellik olmaz

Güzelleşme merakımızın çılgınlığa dönüşmesiyle estetik sektörü, standart dışı uygulamaların pençesine düşmüş durumda. Şikayet siteleri incelendiğinde olmadık vaatlerle kandırılanları, yanlış işlemler yapılıp sağlığından olanları, piyasanın on katı fiyatla sunulan hizmetleri ve dahasını görmek mümkün. Uzmanlar, ameliyat için bankadan kredi bile çektiren çılgınlığın denetlenmesi veya belli bir standart getirilmesi gerektiğini söylüyor.
ESTETİK YAŞI 14’E KADAR DÜŞTÜ
Estetik yaptırma yaşı 14’e kadar düşen ve 2 milyar doların üzerinde büyüklüğe ulaşan piyasadaki gelişmeleri öğrenmek için güzellik merkezlerinin kapısını çaldık. Erkek hasta (müşteri) olarak randevu alıp, buradaki gözlemlerimizi yazdık. En çok başvurulan uygulama olan botoks talebiyle gittik. Öncelikle 18 yaşın altındakilerin çoğunun rahatça kliniklere gelerek işlem yaptırdığını paylaşalım. Normal şartlar altında ebeveynlerin rızasının alınması gerekiyor.
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ÇAKMA ÜRÜNLE BOTOKS YAPIYORLAR
En önemli taktiğin moral bozmak olduğunu görüyoruz. Sözde kusurlarınız sıralandıkça fatura şişiyor. Diğer bir konu da uygulamalar arasındaki fiyat farkı. Nişantaşı’nda 8 bin lira istenen işlem Zeytinburnu’nda 2 bin liraya yapılıyor. Üsküdar’da bin 700 lira olan 5 bölge botoks, Bağdat Caddesi’nde 5 bin lira civarında. Serbest piyasa şartlarında doktordan doktora fark olsa da aradaki uçurumun ve kontrolsüz işlemlerin boyutu dikkat çekiyor. Buralarda ürünün adı ve içeriği hakkında fazla bilgi verilmemesi tüketici hakları ve sağlığı açısından önemli başka bir nokta.
Randevuyla gittiğimiz bazı yerlerde doktoru dahi göremedik ve işlem bilgisini klinik sekreterinden aldık. ‘Beni bir doktorun muayene etmesi gerekmiyor mu’ şeklindeki sorumuza ‘Onlar da aynı şeyi söyleyecek, bizler artık tecrübe kazandık’ gibi yanıtlar alıyoruz. Ne yazık ki, tıbbi bir hizmet, adam soyma işine dönüşerek çirkinleşiyor. O kadar geriliyoruz ki, sayelerinde botoksa gerek kalmıyor.
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Kayıt dışı ve sahte ürüne dikkat
Tüketici Sorunları Derneği Genel Başkanı Dr. Deniz Öner’e göre, Türkiye’de ruhsatlı 2 orijinal botoks ürünü olmasına rağmen kaçak olarak piyasaya sürülen Uzakdoğu üretimi daha düşük kaliteli örnekler var. 500 lira gibi ücretle reklam yapan kliniklerde bunlar kullanılabiliyor. Öner, hizmetin tavan-taban fiyat uygulamasıyla değil, kişiye özel belirlendiğini de ekledi.
Güzellikte çirkin pazarlama
İnternet ise içler acısı durumda. Fenomenlere para ödeyen, fırsat sitesinde yüz germe işlemi satan ve dahası. Kuaförde botoks gibi olayın vahametini gösteren örnekler mevcut. Birçok mağdur, işlemler sonrasında muhatap bulamamaktan şikayetçi. Kısacası bu piyasa ‘Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa’ olayını çoktan aşmış.