Etimesgut caddeleri koronavirüse karşı yıkanıyor

Etimesgut Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de vaka ve ölümlere neden olan yeni tip koronavirüse karşı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında iş yerleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddeler belirlenen program dahilinde yıkanarak, dezenfekte ediliyor. Yıkama ve süpürge aracı caddelerde deterjanlı suyla çalışmalarına devam ediyor. Kaldırımlar, otobüs durakları, çöp kovaları, kaldırımlar, işyerlerinin önleri köpüklü suyla yıkanıyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yeni tip koronavirüs, tüm dünyada olduğu gibi ne yazık ki ülkemizde de vaka ve ölümlere neden olduğunu belirterek şunları söyledi: "Devletimiz, tüm kurumlarıyla koronavirüse karşı yoğun ve etkin bir mücadele sergiliyor. Belediye olarak biz de devletimizin aldığı tedbirlere destek amacıyla çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu süreçte, okul, cami, park-bahçe, tesis ve halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlara ilaçlayarak dezenfekte ettik. Virüsün yayılımını önlemek amacıyla belediyeye bağlı tesisler geçici süreyle kapattık. etiSEM birimlerimizde eğitime ara verdik. Tüm sosyal kültürel etkinliklerimiz erteledik. Yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahiplerimizin evlerine kadar aşevinden yemek hizmetimize devam ediyoruz. Etimesgut Kaymakamlığı bünyesinden oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu hizmetleri kapsamında belediye ekiplerimiz de 65 ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanması konusunda çalışmalarını sürdürüyor".