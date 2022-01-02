Gündem Evinde 37 litre sahte alkolle yakalanan CHP yöneticisi İçmek için yaptım
AFYONKARAHİSAR

Evinde 37 litre sahte alkolle yakalanan CHP yöneticisi: İçmek için yaptım

Evinde 37 litre sahte alkolle yakalanan CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Göktürk, alkolü satmak için değil içmek için yaptığını belirterek bunun suç olmadığını ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Evinde 37 litre sahte alkolle yakalanan CHP yöneticisi: İçmek için yaptım
İrfan Göktürk

CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk’ün evinde arama yapan jandarma ekipleri, litrelerce sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk, evinde bulanan alkolü satmak için değil içmek için yaptığını belirterek, kanun nezdinde suç olmadığını ileri sürdü.

Göktürk, “Evimde yapılan aramada 20 litre viski, 5 litre rakı, 12 litre şarap, 10 litre saf alkol ve 90 litre de zirai mücadelede kullanılmak üzere elma sirkesi bulunmuş ve el konulmuştur. Evimde yapılan aramada toplamda 37 litre kendi tüketimim için alkollü içecek bulunmuş olup; yerel ve genel bazı basın ve yayım organlarında söz konusu durum çarpıtılarak, tarafıma hiçbir gerçekliği olmayan ve olayla hiçbir ilgisi bulunmayacak şekilde sahte alkol ticaretiyle suçlandım” ifadelerini kullandı.

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