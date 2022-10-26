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DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki acılı anneden çocuğuna çağrı: Hiçbir ceza uygulanmayacak el ele tutuşun bir olup gelin

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat direnişi kararlılıkla sürüyor. Kızı Fadime'ye seslenen acılı anne Hatice Levent,"Fadimem, eğer beni duyup görüyorsan devletimize teslim ol. Hepiniz beraber kaçın gelin. Önce Allah’ım sonra devletimiz bizim arkamızda. Hiçbir ceza uygulanmayacak. El ele tutuşun bir olup gelin. Sizi çok özledik" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Evlat nöbetindeki acılı anneden evladına çağrı: Hiçbir ceza uygulanmayacak el ele tutuşun bir olup gelin
Evlat nöbetindeki anne evladına seslendi.

3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binasının önünde evlat nöbeti tutan ailelerin umutlu bekleyişi, bin 150’nci gününde devam ediyor.

Sekiz yıl önce kızı Fadime’nin terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığını ileri süren anne Hatice Levent, kızını alana kadar evlat nöbetinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

'Çocuklarımızı artık bırakın'

Kızının kalbinde delik olduğunu ve sağlık durumundan şüphelendiğini ifade eden Levent, “8 senedir Fadime kızımın peşindeyim. 80 sene geçse bile kızımı aramaktan vazgeçmem. Tüm anne ve babalar olarak yavrularımızı almadan bu çadırdan bir yere gitmiyoruz. Bu garibanımdan ne istediler. Benim yavrum yetim, gariban ve kalbi delik. Acaba benim yavrumu götürüp ne yaptılar. Çocuklarımızı artık bırakın. Yavrularımızla birlikte sarılıp koklaşalım” dedi.

Kızı Fadime’ye teslim ol çağrısında bulunan Levent, “Fadimem, eğer beni duyup görüyorsan devletimize teslim ol. Hepiniz beraber kaçın gelin. Önce Allah’ım sonra devletimiz bizim arkamızda. Hiçbir ceza uygulanmayacak. El ele tutuşun bir olup gelin. Sizi çok özledik. 8 senedir senin peşindeyim. Ne olur kuzum kaç gel” ifadelerinde bulundu.

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