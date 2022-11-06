​Evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden Perinçek: HDP kapatılacak.

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Bakan Soylu duyurdu: Terör örgütüne katılım 100’ün altında

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuyla terör mücadele stratejisinde kesintisiz operasyon stratejisine geçilmesinin ardından bölgede her şeyin değiştiğini ifade etti. Bakan Soylu, “Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade ediliyordu. Bugün hamdolsun 100'ün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51'di, şimdi 43. Az kalsın 44 olacaktı. Neyse ki bir kız çocuğunu HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anneleri babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP’li yöneticileri orada darbettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar. Hani ben bir keresinde bir ‘oh’ çekmiştim ya ‘Paralar PKK’ya gitmiyor’ diye. Şimdi bir ‘oh’ daha çekiyorum; ‘Gençler PKK’ya gitmiyor’” dedi.