​Evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden Perinçek: HDP kapatılacak.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1161 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, eşi Şule Perinçek ve iş insanı Ethem Sancak ile Diyarbakır’a gelerek aileleri ziyaret etti.
- Aileler Perinçek’e çocuklarının nasıl kaçırıldığını anlatarak HDP ve terör örgütü PKK’ya olan tepkilerini dile getirdi. 2015’te kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın'ın, sözleri üzerine Perinçek, HDP’nin kapatılacağını söyledi.
"GELSİNLER ANALARININ KUCAKLARINA DÖNSÜNLER"
Perinçek, burada yaptığı konuşmada, terör örgütü mensuplarına teslim olma çağrısında bulunarak, “Gözlerimiz yollarda, vatanınıza dönün. Aramızda iş sahibi, güç sahibi olun. Emeğinizle, namusunuzla, onurunuzla yaşayın. Kucaklarımızı açtık sizleri bekliyoruz. Ellerindeki silahları atsınlar. O silahları ellerine Amerika ve İsrail verdi. Amerika'nın ve İsrail'in verdiği silahlarla Memo'yu, Haso'yu, Mehmetçiği, Ahmet'i, Mehmet'i, Fatma'yı, Ayşe'yi vurmasınlar. Gelsinler analarının kucaklarına dönsünler. Onları hasretle bekliyoruz. Bütün kamuoyuna da bu duygularımızı açıklamaktan onur duyuyoruz" dedi.