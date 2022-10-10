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DİYARBAKIR

Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşmak için nöbetlerini kararlılıkla sürdürüyor: Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek evlat nöbetini sürdüren baba Nurettin Ödümlü "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarımızı alana kadar gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Anne Rahime Taşçı ise "9 senedir oğlum Faruk'u görmedim. Oğlum gel, teslim ol" dedi.

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Haber Merkezi AA
Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşmak için nöbetlerini kararlılıkla sürdürüyor: Evlatlarımızı HDPden istiyoruz
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1134'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anne Rahime Taşçı, Kars'tan oğlu Faruk'a kavuşma ümidiyle gelerek eylem yaptığını söyledi.

Taşçı, "9 senedir Faruk'u görmedim. Faruk oğlum gerekirse 9 sene daha burada kalacağım, bir yere gitmeyeceğim. Oğlum gel, teslim ol." dedi.

AA

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek evlat nöbetini sürdüren baba Nurettin Ödümlü de tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu belirtti.

Evlatlarına kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini anlatan Ödümlü, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarımızı alana kadar gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

Ailelere destek ziyaretleri sürüyor

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin, Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki heyetle ailelerle görüşen ve onlara karanfil veren Şahin, gazetecilere, ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi.

AA

Şahin, "Annelerimize bir sivil toplum kuruluşu olarak kulak verdik. Diğer bütün annelerimizi de buraya davet ediyoruz. Türk, Kürt, Çerkez, Zaza, Alevi, bizler her zaman bir arada bulunmayı başardık. Şu anda da aynı istikrarla bir arada bulunmaktayız. Annelerimizin sesine kulak verelim, onları işitelim. Onların sessiz çığlıklarını duyalım." dedi.

Evlat nöbetindeki anneden oğluna 'teslim ol' çağrısı: Orası senin yerin değil
OYNAT 00:24
Evlat nöbetindeki anneden oğluna 'teslim ol' çağrısı: Orası senin yerin değil
Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Yıllardır oğluna hasret kaldığını belirten Saadet Ödümlü, 'Allah rızası için çık gel artık. Orası senin yerin değil. Artık yeter. 9 yıldır seni kandırdılar, kaç gel devlete teslim ol.' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Diyarbakır annelerine ziyaret: PKK'nın Kürtlere ne kadar zarar verdiğini buradaki aileler feryatlarıyla anlatıyor
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Diyarbakır annelerine ziyaret: PKK'nın Kürtlere ne kadar zarar verdiğini buradaki aileler feryatlarıyla anlatıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, 'PKK'nın nasıl bir terör örgütü olduğunu, Kürtlere ne kadar zarar verdiğini buradaki aileler, annelerimiz, babalarımız feryatlarıyla anlatıyor, duymak isteyenlere.' dedi.

Bakan Soylu evlat nöbetinin 1000. gününde Diyarbakır Annelerine hitap etti: Terör örgütüne bu ülkeden bir evlat daha gitmeyecek
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Bakan Soylu evlat nöbetinin 1000. gününde Diyarbakır Annelerine hitap etti: Terör örgütüne bu ülkeden bir evlat daha gitmeyecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinin 1000. günü dolayısıyla düzenlenen programda ailelere hitap etti.

Bakan Soylu, 'Sonuna kadar annelerimizle beraberiz. Allah nasip edecek teröre, terör örgütüne, bu ülkeden bir evlat daha gitmeyecek, anaların gözyaşı dinecek. Anneler ortaya koydukları bu direnişle beraber kendilerinden sonra gelecek çocuklara da annelere de güç olacaklar.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinin 1000. gününde ailelere hitap etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinin 1000. gününde ailelere hitap etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinin 1000. günü dolayısıyla düzenlenen programa telefonla katılarak ailelere hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bu ülkenin cesur ve dirayetli anneleri olarak onlara boyun eğmeyeceğinizi gösterdiniz'


Evlatlarımızı HDPden istiyoruz

'Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz'

​Diyarbakır annelerinin nöbeti devam ediyor.
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