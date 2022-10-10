Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşmak için nöbetlerini kararlılıkla sürdürüyor: Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1134'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anne Rahime Taşçı, Kars'tan oğlu Faruk'a kavuşma ümidiyle gelerek eylem yaptığını söyledi.

Taşçı, "9 senedir Faruk'u görmedim. Faruk oğlum gerekirse 9 sene daha burada kalacağım, bir yere gitmeyeceğim. Oğlum gel, teslim ol." dedi.

AA

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek evlat nöbetini sürdüren baba Nurettin Ödümlü de tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu belirtti.

Evlatlarına kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini anlatan Ödümlü, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarımızı alana kadar gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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AA

Ailelere destek ziyaretleri sürüyor

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin, Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki heyetle ailelerle görüşen ve onlara karanfil veren Şahin, gazetecilere, ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi.

AA

Şahin, "Annelerimize bir sivil toplum kuruluşu olarak kulak verdik. Diğer bütün annelerimizi de buraya davet ediyoruz. Türk, Kürt, Çerkez, Zaza, Alevi, bizler her zaman bir arada bulunmayı başardık. Şu anda da aynı istikrarla bir arada bulunmaktayız. Annelerimizin sesine kulak verelim, onları işitelim. Onların sessiz çığlıklarını duyalım." dedi.

OYNAT 00:24 Evlat nöbetindeki anneden oğluna 'teslim ol' çağrısı: Orası senin yerin değil Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Yıllardır oğluna hasret kaldığını belirten Saadet Ödümlü, 'Allah rızası için çık gel artık. Orası senin yerin değil. Artık yeter. 9 yıldır seni kandırdılar, kaç gel devlete teslim ol.' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:58 Bakan Soylu evlat nöbetinin 1000. gününde Diyarbakır Annelerine hitap etti: Terör örgütüne bu ülkeden bir evlat daha gitmeyecek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinin 1000. günü dolayısıyla düzenlenen programda ailelere hitap etti.



Bakan Soylu, 'Sonuna kadar annelerimizle beraberiz. Allah nasip edecek teröre, terör örgütüne, bu ülkeden bir evlat daha gitmeyecek, anaların gözyaşı dinecek. Anneler ortaya koydukları bu direnişle beraber kendilerinden sonra gelecek çocuklara da annelere de güç olacaklar.' dedi. BiP'te paylaş

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