Evlat nöbetindeki anneden yürek yakan feryat: Artık dayanamıyorum çocuğumun terine bile hasret kaldım

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 751. gününde de sürüyor. Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, oğlunun 1 Haziran 2015’te kandırılıp dağa götürüldüğünü bunun üzerine HDP önündeki eyleme katıldığını belirterek evladına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

“752 gündür ağlıyorum, haykırıyorum ve evladımı istiyorum”

752 gün ve yaklaşık 3 yıldır bu kapıda olduğunu söyleyen Üçdağ, "Ağlıyorum, haykırıyorum ve evladımı istiyorum. HDP’li milletvekilleri burada bulunan Kürt ve Zazaların adına meclise gitmişseniz evladımızı hakkını verin. Ey HDP milletvekilleri artık vicdana gelin, bu annelerin feryadını dinleyin artık. Evlatlarımızı verin, benim tek değil burada bulunan Kürt ve Zazaların çocuklarını geri verin. Yeter artık bugün hesap günüdür. Ben 3 yıldır bu kapıya geliyorum, ağlıyorum, hakkım olan evladımı artık bana geri verin. Haykıra haykıra sizlere söylüyorum hakkımı verin. Ankara’ya meclise geleceğim ve o HDP’li milletvekillerinin yakasına yapışacağım. Mecliste nasıl benim Ramazanımı dile getiremiyorsunuz. Ey Avrupa İnsan Hakları nasıl siz Demirtaş’ın tahliyesini istiyorsunuz? Burada bulunan evlatlarımızın tahliyesini isteyin” dedi.

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“Artık yeter dayanamıyorum sözün bittiği yerdeyim”

Elinde tutuğu evladının fotoğrafıyla haykıran anne Üçdağ, “Artık bu cansız fotoğraflara sarılmak istemiyoruz, evlatlarımızı istiyoruz. Ben çocuğumun terine bile hasret kaldım, artık evladımı versinler. Ben burada bağırmama dayanamadılar kepenk kaçıp gittiler. Nereye giderlerse gitsinler evladımı versinler yoksa onların başına yıkarım. Gerekirse Kandil’e giderim o PKK’nın başına yıkarım. Evlatlarımız dönüyor ve PKK çöküyor. Artık yeter dayanamıyorum sözün bittiği yerdeyim, feryadımızı duyun, duyun ne olursunuz duyun. Anneyim yüreğim yanıyor. Meclis, 81 il beni duyun artık yoksa canıma kıyacağım. Ramazanımı getirin nereden getiriyorsanız getirin. Ölü bile attınız sosyal medya hesaplarına ama ben inanmıyorum Ramazanımı getirin. Benim oğlum bilmiyordu onu kaçırdılar Amerika’nın askeri yaptılar, ben oğlumun Türk devletine askerlik yapmasını istiyorum” diye konuştu.

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“Güzel yemek evde yiyemiyorum çünkü Ramazan’ım yok”

Gözyaşları içerisinde oğluna teslim olması için çağrıda bulunan anne Üçdağ, “Ramazan oğlum eğer sen bir gün bu feryadımı duyarsan, bil ki annen 3 yıl değil, 100 yıl da geçse o buradan seni almadan gitmeyecektir. Artık dayanamıyorum. Geceleri uyuduğumda yastığım gözyaşlarımla ıslanıyor, uykum gelmiyor. Sıcak yemek dahi evde yiyemiyorum. Güzel yemek evde yiyemiyorum çünkü Ramazanım yok” şeklinde konuştu.

GÜNDEM Evlat nöbetindeki ağabeyden kardeşine çağrı: Geldiğin gibi seni alıp eve götüreceğim

FOTOĞRAF 10 Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 734 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu. Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce oğlunun kaçırılarak Suriye'ye götürüldüğünü belirten ve 17 Eylül 2019'da Ağrı'dan gelerek oturma eylemine katılan Salih Gökçe, şunları söyledi: HDP, çocuğumu getirmeden buradan gitmeyeceğim. Herkesin çocukları geliyor, benimki gelmedi. Oğlum dön gel, devlet güçlerine teslim ol. 32 çocuk geldi, hiçbirine ceza verilmedi. Buradan yalvarıyorum sana, ayaklarının altını öpüyorum. Allah rızası için dön gel. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Dilerim Allah'tan HDP'lilerin de çocukları gitsin. Nasıl acı çekiyorsam ve evim nasıl darmadağın olduysa onların da darmadağın olsun. Onlar benim ciğer paremi getirip bana teslim etmeden gitmeyeceğim. Burada bu kadar aile bekliyor, çocuğum gelse bile bu eylemi bırakmayacağım. HDP'liler çocuğumu götürdü, çocuğumu onlardan istiyorum. Oğlumun askere gitmesine 20 gün vardı. Oğlumu benden kopardılar. Kobani'ye kadar peşinden gittim. 15 bin lira paramı da aldılar. Yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Çocuğumu onlar için mi büyüttüm? Alıp götürdüler. Kendi çocuklarını götürsünler. Evlat nöbetindeki baba: Oğlum dön gel devlet güçlerine teslim ol dayanacak gücüm kalmadı Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 233 aile, evlat nöbetinde 734'üncü güne girdi. 7 yıl önce kaçırılan oğlu Ömer için Ağrı'dan gelerek oturma eylemine katılan Salih Gökçe, "Oğlum dön gel, devlet güçlerine teslim ol. 32 tane çocuk geldi, hiçbirine ceza verilmedi. Allah rızası için dön gel, artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

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FOTOĞRAF 8 Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 689’uncu gününe girdi. Kurban Bayramı’nda bile hüzünlü ve buruk bir şekilde eylemlerine çadırda devam eden aileler evlatlarına teslim olması için çağrıda bulundu. Diyarbakır’da oturan anne Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunun HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, Kurban Bayramı’nın buruk ve acı geçtiğini kaydetti. Anne Biçer, “2 yıl bitecek 3. yıla girecek eylemimiz, evlatlarımızı istiyoruz haklı bir mücadele. Bugün bayram bizim için çok buruk ve acı geçiyor, herkes evlatlarıyla bayram kutlarken biz burada evlatlarımızın nöbetini tutuyoruz, bir umut gelirler diye bekliyoruz. Biz diliyoruz ki tek dileğimiz Kurban Bayramı’nda evlatlar annelerine kavuşsun. Buna sebep olanlardan Allah razı olmasın, Rabbim HDP ve PKK’yı helak etsin. Biz burada eylemimizde kararlıyız sonuna kadar. Oğlum beni duyuyor ve görüyorsan gel kolluk kuvvetlerimize teslim ol, çünkü artık bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Bak senin için bayram günü bile burada oturuyoruz, evimizi diğer çocuklarımızı unuttuk. Benim oğlum beni görürse, duyarsa geri geleceğine inanıyorum, çünkü oğlumu kandırarak götürdüler dedi. Diyarbakır’da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf’un (16) HDP’liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia etti. Begdaş, Bize bayram yok, 4 bayramdır oğlumdan ayrıyım. Buruğuz, herkes mezarlıklara gitti, kurbanlarını kesti, bizim öyle şanslarımız da olmadı, Allah HDP’yi yerle bir etsin. Artık yeter bu HDP yola gelsin, evlatlarımızı bıraksın. Ne bir bayram ne de bir düğünümüz var, bunu bize yaşatmaya kimin hakkı var. Kimi 12 bayram yapmadı, kimi ise 5 bayram, benim oğluma elbise giydirmedim. Dayanacak gücümüz kalmadı nereye kadar sabredeceğiz, Oğlum Yusuf gel, bugün kardeşin Muhammed elbise giymedi artık dayanacak gücümüz kalmadı” diye konuştu. Evlat Nöbeti'ndeki aileler Kurban Bayramı’na hüzünlü girdi Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 689'uncu gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler Kurban Bayramı'na buruk ve hüzünlü girdi. BiP'te paylaş

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