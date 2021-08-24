Gündem Evlat nöbetindeki ağabeyden kardeşine çağrı Geldiğin gibi seni alıp eve götüreceğim
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki ağabeyden kardeşine çağrı: Geldiğin gibi seni alıp eve götüreceğim

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, koronavirüse rağmen 722’nci gününde de devam ediyor. Altı yıl önce PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan kardeşi Aysel için Hakkari’den gelen Savaş Turan, kardeşine seslenerek "Cezaevine gireceğim falan öyle bir şey yok, bak ben senin için buradayım. Geldiğin gibi de seni alıp eve götüreceğim, söz veriyorum sana" dedi.

Haber Merkezi İHA
Evlat nöbetindeki ağabeyden kardeşine çağrı: Geldiğin gibi seni alıp eve götüreceğim
Savaş Turan

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 722’nci gününe girdi.

Altı yıl önce PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan kardeşi Aysel için Hakkari’den gelen Savaş Turan, kardeşinin HDP Gençlik Kolları tarafından dağa gönderildiğini söyledi.

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Turan, ’’2014 yılında kardeşim okul kaydı yaparken HDP Gençlik Kolları tarafından kandırılarak dağa götürüldü. Eylemin başından beri buradayız, eylemimize ve mücadelemize devam edeceğiz, kardeşim gelemeyene kadarda gitmiyoruz. 3 Eylül’de 3’üncü yılımız oluyor, tüm Türkiye’deki vatanseverler bize destek versin. Siyasi partiler dahil herkesi buraya davet ediyoruz, ne olur bizi yalnız bırakmayın. Kardeşim beni duyuyor ve görüyorsan kaçıp devlet güçlerine teslim ol. Hepimiz seni bekliyoruz ve seni çok özledik, ne olur dön teslim ol. Cezaevine gireceğim falan öyle bir şey yok, bak ben senin için buradayım. Geldiğin gibi de seni alıp eve götüreceğim, söz veriyorum sana" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen evlat nöbetindeki aileler konuştu
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Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları PKK tarafından kaçırılan ve 676 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ailelerden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede birlik ve beraberlik çağrısında bulunduklarını belirterek, 'Yaptığımız görüşmede Diyarbakır'a geldiği için kendisine teşekkür ederek bir plaket taktim ettik. Biz sonuna kadar buradayız. Cumhurbaşkanımızın desteği ile bu mücadeleyi devam edip, hep beraber PKK'yı bitireceğiz” dedi.


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