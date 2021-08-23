Diyarbakır anneleri evlat nöbetini gece de sürdürecek

Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri, eylemlerini 24 saat sürdürme kararı aldı ve gece nöbetine başladı.
"GECE GÜNDÜZ BURADAYIZ"
Diyarbakır'dan 6 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan için eylemde yer alan anne Sultan Güger, "İki yıldır eylemimizi sürdürüyoruz. bundan sonra gece gündüz burada kalacağız. Çocuklarımız gelene kadar da eylemi terk etmeyeceğiz" dedi.
"GELİN ÇOCUKLARIMIZI KURTARALIM"
Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum ve 3 Eylül'de herkesi buraya bekliyoruz. Allah rızası için gelin, çocuklarımızı, kızlarımızı, HDP'den ve PKK'dan kurtaralım. Çocuklarımızı almak için burada 24 saat nöbet tutacağız. Burayı terk etmiyoruz, çocuklarımızı bunlara kurban etmiyoruz" diye konuştu.