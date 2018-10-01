Evlendirilmek istenen kız çocuğunu polis kurtardı

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğu K.A. ile 16 yaşındaki İ.G'nin evlendirilmek istendiği ihbarını alan Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri adrese giderek düğüne müdahale etti.
Bakanlık olaya el attı
- Güvenlik güçleri damat İ.G, anne ve babası ile K.A'nın anne ve babasını ifadelerini almak üzere Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü.
- İfadeleri alınan 5 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
- Kız çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerine yerleştirildi.