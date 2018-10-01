Gündem Evlendirilmek istenen kız çocuğunu polis kurtardı
ADANA

Adana'daki çocuk gelini polis kurtardı

Evlendirilmek istenen kız çocuğunu polis kurtardı

Adana evlendirilmek istenen 14 yaşındaki kız çocuğu, düğün günü gelen ihbar sonucu polis tarafından kurtarıldı. Kız çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerine yerleştirildi.

Haber Merkezi AA
Adana'daki çocuk gelin, düğüne gelen polis tarafından kurtarıldı.
Adana'daki çocuk gelin, düğüne gelen polis tarafından kurtarıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğu K.A. ile 16 yaşındaki İ.G'nin evlendirilmek istendiği ihbarını alan Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri adrese giderek düğüne müdahale etti.

Bakanlık olaya el attı

  • Güvenlik güçleri damat İ.G, anne ve babası ile K.A'nın anne ve babasını ifadelerini almak üzere Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü.
  • İfadeleri alınan 5 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
  • Kız çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerine yerleştirildi.

14 yaşındaki gelini polis son anda kurtardı
GÜNDEM
14 yaşındaki gelini polis son anda kurtardı

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