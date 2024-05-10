Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep çevresinde sağanak bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

İşte sarı kod verilen iller: Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Van

Ankara'da bugün hava nasıl olacak?

Üç büyük ilde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.







