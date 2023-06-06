F-35 ve F-16 jetlerinin üreticisinden Türkiye kararı: Geliyorlar

Lockheed Martin
Türk savunma ve havacılık sanayii, 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Birçok yurtdışı katılımcıya da ev sahipliği yapacak IDEF’23 Fuarı’nın önemli konukları olacak.
ABD'li Lockheed Martin şirketi de bu yıl IDEF'23 Fuarı'na katılım sağlayacak. CAATSA yaptırımları sonrası baş gösteren F-35 ambargosunun ardından IDEF'e oldukça dar kapsamlı bir katılım gösteren Lockheed Martin, bu yıl katılımını genişletecek.
Lockheed, IDEF'23 için 70 metrekareden daha büyük bir alan kiraladı. Şirket, fuar sırasında ölçeklendirilmiş modeller üzerinden ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Lockheed Martin'in tanıtacağı ürünler arasında, Türkiye'nin satın alma talebinde bulunduğu F-16 Blok 70 (Viper) savaş uçağının da olduğu tahmin ediliyor.