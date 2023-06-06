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F-35 ve F-16 jetlerinin üreticisinden Türkiye kararı: Geliyorlar

F-35, F-22, ve F-16 gibi savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin şirketi, Türkiye gerçekleştirilecek olan IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılma kararı aldı.

09:40 . 6/06/2023 Salı
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Lockheed Martin

Lockheed Martin

Türk savunma ve havacılık sanayii, 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Birçok yurtdışı katılımcıya da ev sahipliği yapacak IDEF’23 Fuarı’nın önemli konukları olacak.

ABD'li Lockheed Martin şirketi de bu yıl IDEF'23 Fuarı'na katılım sağlayacak. CAATSA yaptırımları sonrası baş gösteren F-35 ambargosunun ardından IDEF'e oldukça dar kapsamlı bir katılım gösteren Lockheed Martin, bu yıl katılımını genişletecek.

Lockheed, IDEF'23 için 70 metrekareden daha büyük bir alan kiraladı. Şirket, fuar sırasında ölçeklendirilmiş modeller üzerinden ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Lockheed Martin'in tanıtacağı ürünler arasında, Türkiye'nin satın alma talebinde bulunduğu F-16 Blok 70 (Viper) savaş uçağının da olduğu tahmin ediliyor.


Dijital platformların yer vermediği ‘Kadın Nedir?’ belgeseli Twitter’da yayınlandı: Elon Musk’ın cesur kararına karşı çıkan iki yönetici istifa etti
Dijital platformların yer vermediği ‘Kadın Nedir?’ belgeseli Twitter’da yayınlandı: Elon Musk’ın cesur kararına karşı çıkan iki yönetici istifa etti

Amerikalı yazar Matth Walsh’ın ‘Kadın nedir?’ isimli belgeseli, Twitter’da istifa depremine sebep oldu. Belgeselin içeriğinde LGBT propagandası ‘yapılmaması’, aksine kadın ve erkek olmak üzere sadece 2 cinsiyetin var olduğunun anlatılması, belgeselin dijital platformların hiçbirinde yer bulamamasına sebep olmuştu. LGBT lobisinin her alanda engellediği belgesel, Twitter’da da yayınlandığı ilk gün yoğun bir şekilde sansürlendi. Gelen tepkilerin ardından Elon Musk sansürü kaldırttı ve videoyu ‘Bunu her ebeveyn izlemeli’ ifadeleriyle paylaştı. Musk’ın verdiği destek sonrası Twitter’ın içerik güvenliğinden sorumlu şefi Ella Irwin ve AJ Brown istifa etti.


#F-35
#F-16
#Lockheed Martin
20 dakika önce
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