F-35 ve F-16 jetlerinin üreticisinden Türkiye kararı: Geliyorlar

Amerikalı yazar Matth Walsh’ın ‘Kadın nedir?’ isimli belgeseli, Twitter’da istifa depremine sebep oldu. Belgeselin içeriğinde LGBT propagandası ‘yapılmaması’, aksine kadın ve erkek olmak üzere sadece 2 cinsiyetin var olduğunun anlatılması, belgeselin dijital platformların hiçbirinde yer bulamamasına sebep olmuştu. LGBT lobisinin her alanda engellediği belgesel, Twitter’da da yayınlandığı ilk gün yoğun bir şekilde sansürlendi. Gelen tepkilerin ardından Elon Musk sansürü kaldırttı ve videoyu ‘Bunu her ebeveyn izlemeli’ ifadeleriyle paylaştı. Musk’ın verdiği destek sonrası Twitter’ın içerik güvenliğinden sorumlu şefi Ella Irwin ve AJ Brown istifa etti.