Dijital platformların yer vermediği ‘Kadın Nedir?’ belgeseli Twitter’da yayınlandı: Elon Musk’ın cesur kararına karşı çıkan iki yönetici istifa etti

Amerikalı yazar ve yorumcu Matth Walsh’ın 2022 yılında yayınladığı ‘Kadın nedir?’ isimli belgeseli, LGBT lobilerinin hedefinde. Belgeselin yayınlandığı haber sitesi The Daily Wire, yayın yıl dönümünde içeriği Twitter’dan da yayınlama kararı aldı. Belgeselde; Amerika’da çalışan çalışmayan, kadın erkek, genç yaşlı ve LGBT’lilere yöneltilen ‘Kadın Nedir?’ sorusuna cevap bulunamadı. Walsh, bu kez bilinen soruyu Afrika’da ilk kabilelerin soyundan olduğu iddia edilen Masai kabilesinin üyelerine sordu. Belgeselde oldukça ilginç anlar kayda alındı.













Söz konusu içerik yayına hazır olduğu günden bugüne tanıtım videoları dışında YouTube’un kısıtlama politikasıyla karşı karşıya kaldı. Belgeselin tamamı Netflix gibi YouTube’da da yayınlanamadı.









LGBT lobisi Twitter'ı da esir aldı





Twitter’da ise son günlerde 'Kadın Nedir?' belgeseli gündeme geldi. The Daily Wire haber sitesinin Twitter hesabı üzerinden yıl dönümünde yayınlanan belgesel tartışmalara sebep oldu. Süresi bir buçuk saat olan belgeselin yayınlanabilmesi için Twitter yetkilileri ile yapılan görüşmeler, yetkililerin belgeselin içeriğinden haberdar olana kadar oldukça olumlu ilerlerken, belgeselin verdiği mesaja dair bilgi sahibi olunduktan sonra sürecin tersine döndüğü öğrenildi.









The Daily Wire CEO’su Jeremy Boreing belgeselin Twitter tarafından sansürlendiğini ileri sürerek Elon Musk’a şikayette bulundu. Boreing, kullanıcıların içeriği izleyemediklerini, paylaşamadıklarını ve bir başka kişiyi etiketleyemediklerini belirtti.









Amerikalı yönetmen Robby Starbuck ise Elon Musk’ı videonun erişimini sınırlamaya karışan herkese karşı önlem almaya çağırdı. Starbuck, ‘Bunu kim yaptıysa kovulmalı’ dedi.









Musk'ın cesur kararı: 'Bunu her ebeveyn izlemeli'





Elon Musk, 2 Haziran'da yayınlanan belgesele Twitter tarafından sansür uygulanmasının ardından başlangıçta gelen şikayetlere karşı tepkisiz kalmayı tercih ederken, geçtiğimiz cuma günü ‘Kadın nedir?’ başlıklı belgeseli alıntılayarak, ‘Bunu her ebeveyn izlemeli’ dedi ve içeriğe uygulanan erişim engeline dair tüm sansürleri kaldırdı.









Musk’ın bu paylaşımı; LGBT’liler tarafından hedef gösterilirken, aile birliğinin korunmasını ve çocuklarına karşı LGBT propagandasının önüne geçilmesini önemseyen yüz binlerce kişi tarafından da desteklendi.





Musk’ın sansürü kaldırtmasının ve yaklaşık 145 milyon takipçili hesabından belgesele verdiği desteğin ardından Twitter’ın içerik güvenliğinden sorumlu şefi Ella Irwin ve AJ Brown istifa etti.









Belgesel 1 saat 35 dakika olmasına rağmen The Daily Wire tarafından paylaşıldı ve yayınlandığı dakikadan bugüne 170 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.



