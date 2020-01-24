Fahrettin Altun: AFAD'ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınmalı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşların can güvenliği için her türlü adımı attığını belirten Altun, teyit edilmeyen görüntülerin paylaşılmamasına dikkat çekti.
Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde:
Devletimiz tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın!
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun!
Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir.
Allah milletimizi her daim korusun, kollasın!
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun!
Teyit edilmeyen görüntüleri paylaşılmamalı
Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir.
Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir.
Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 24, 2020
AFAD bilgilendirmeli dikkate alınmalı
Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişilerin medya mensuplarımızca meşgul edilmemesi ve AFAD'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması önemle rica olunur.
Telefon vb. tüm iletişim araçlarının deprem bölgesi başta olmak üzere meşgul edilmemesi de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir.
Telefon vb. tüm iletişim araçlarının deprem bölgesi başta olmak üzere meşgul edilmemesi de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 24, 2020
Telefonlar gereksiz meşgul edilmemeli
Telefon vb. tüm iletişim araçlarının deprem bölgesi başta olmak üzere meşgul edilmemesi de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir.
Allah milletimiz yardımcısı olsun
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır.Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır.
Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır.