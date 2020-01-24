Fahrettin Altun: AFAD'ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınmalı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşların can güvenliği için her türlü adımı attığını belirten Altun, teyit edilmeyen görüntülerin paylaşılmamasına dikkat çekti.

Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde:

Devletimiz tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun!

Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir.

Allah milletimizi her daim korusun, kollasın! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 24, 2020

Teyit edilmeyen görüntüleri paylaşılmamalı

Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir.

Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 24, 2020

AFAD bilgilendirmeli dikkate alınmalı

Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişilerin medya mensuplarımızca meşgul edilmemesi ve AFAD'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması önemle rica olunur.

Telefon vb. tüm iletişim araçlarının deprem bölgesi başta olmak üzere meşgul edilmemesi de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir. REKLAM January 24, 2020

FOTOĞRAF 16 Adana Valisi Mahmut Demirtaş, depremin kentte de hissedildiğini belirterek, Allah'a şükür, Adana'da bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. diye konuştu. Hatay ve Osmaniye'de de vatandaşlar sokaklara çıktı Depremin hissedildiği Hatay'da da vatandaşlar sokaklara çıktı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor dedi. Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun ifadelerini kullandı. Elazığ'daki deprem Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi.

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Telefonlar gereksiz meşgul edilmemeli

Telefon vb. tüm iletişim araçlarının deprem bölgesi başta olmak üzere meşgul edilmemesi de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir.

Allah milletimiz yardımcısı olsun

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır.Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır.

Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 24, 2020