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POLİTİKA

Fahrettin Altun: AFAD'ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınmalı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Devletin tüm kurumlarıyla olayı takipçisi olduğunu belirten Altun, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Basın mensuplarının ve kuruluşların teyit etmediği görüntülerin paylaşılmamasına dikkat çeken Altun, AFAD'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınmasını rica etti. Vatandaşların can güvenliği için her türlü adımı atıldığını ifade eden Altun ''Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşların can güvenliği için her türlü adımı attığını belirten Altun, teyit edilmeyen görüntülerin paylaşılmamasına dikkat çekti.

Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde:

Devletimiz tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın!

Teyit edilmeyen görüntüleri paylaşılmamalı

Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir.

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler
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Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

AFAD bilgilendirmeli dikkate alınmalı

Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişilerin medya mensuplarımızca meşgul edilmemesi ve AFAD'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması önemle rica olunur.

Elazığ'daki deprem Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, depremin kentte de hissedildiğini belirterek, Allah'a şükür, Adana'da bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. diye konuştu.
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Hatay ve Osmaniye'de de vatandaşlar sokaklara çıktı
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Depremin hissedildiği Hatay'da da vatandaşlar sokaklara çıktı.
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor dedi.
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Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun ifadelerini kullandı.
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Elazığ'daki deprem Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi.

Telefonlar gereksiz meşgul edilmemeli

Telefon vb. tüm iletişim araçlarının deprem bölgesi başta olmak üzere meşgul edilmemesi de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir.

Allah milletimiz yardımcısı olsun

  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır.Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun.

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