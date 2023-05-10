Fahrettin Altun: İletişimi sistematik bir biçimde yönetmeyi hedefledik

İletişim Başkanlığı
'Birçok ülkeyle iş birliklerine imza attık'
Altun, bu süreçte Türkiye markasını güçlendirecek adımları hayata geçirdiklerini belirterek, "Birçok ülkeyle stratejik iletişim alanında iş birliklerine imza attık. Milletimiz ile devletimiz arasındaki iletişim akışını yönetme, etkin ve nitelikli bir medya alanına katkı verme doğrultusunda da büyük bir gayret ortaya koyduk. Elbette yurt içinde ve yurt dışında ülkemize ve kurumlarımıza yönelik sistematik dezenformasyonla da büyük bir mücadele yürüttük. Genel hatlarıyla özetlemeye çalıştığım bu başlıklar altında; yayınlardan sempozyumlara, stratejik iletişimin tüm enstrümanlarını etkili bir şekilde kullanarak bugüne kadar yüzlerce faaliyet ve çalışma gerçekleştirdik. Öte yandan bağlı kurumlarımız TRT, Anadolu Ajansı ve Basın İlan Kurumu'nun imkan ve kapasitesini ulusal iletişim politikamız doğrultusunda yönetmeye gayret ettik. Medyadan akademiye, iletişimin tüm paydaşlarıyla kapsayıcı bir ekosistem kurmaya çalıştık. Esasında iletişimi sistematik bir biçimde yönetmeyi hedefledik. Bu doğrultudaki bütün çabalarımızı 'Türkiye İletişim Modeli' olarak kurumsallaştırdık" diye konuştu.
'Her zaman hakikati savunduk'
İletişim Başkanlığı olarak yürüttükleri bütün faaliyetlerinde bağlı kaldıkları temel ilkenin her zaman hakikat olduğunu vurgulayan Altun, "Hakikatin bu derece tahrif edildiği; yalanın, çarpıtmanın öne çıkarılmaya çalışıldığı bir dönemde hem kendi halkımıza hem de dünya kamuoyuna doğruyu, gerçeği, hakikati anlatmanın peşinde olduk. Elbette, içeride ve dışarıda birilerinin sistematik yalan çarklarına çomak soktuğumuzda ve dezenformasyon tezgahlarını yerle bir ettiğimizde, doğrudan saldırılara da maruz kaldık. Ama hiçbirine aldırmadık, aldırmıyoruz. Bir an olsun geri durmadık, durmuyoruz. Her zaman bütün gücümüzle hakikati savunduk, hakikati anlattık. Bu mücadelede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizde ve dünyada yürüttüğü hakikat ve adalet mücadelesinden güç aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her alanda ortaya koyduğu atılım ve mücadelenin iletişim alanında da yansıma bulması için var gücümüzle çalıştık" dedi.