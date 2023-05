Fahrettin Altun: İletişimi sistematik bir biçimde yönetmeyi hedefledik

İletişim Başkanlığı olarak yürüttükleri bütün faaliyetlerinde bağlı kaldıkları temel ilkenin her zaman hakikat olduğunu vurgulayan Altun, "Hakikatin bu derece tahrif edildiği; yalanın, çarpıtmanın öne çıkarılmaya çalışıldığı bir dönemde hem kendi halkımıza hem de dünya kamuoyuna doğruyu, gerçeği, hakikati anlatmanın peşinde olduk. Elbette, içeride ve dışarıda birilerinin sistematik yalan çarklarına çomak soktuğumuzda ve dezenformasyon tezgahlarını yerle bir ettiğimizde, doğrudan saldırılara da maruz kaldık. Ama hiçbirine aldırmadık, aldırmıyoruz. Bir an olsun geri durmadık, durmuyoruz. Her zaman bütün gücümüzle hakikati savunduk, hakikati anlattık. Bu mücadelede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizde ve dünyada yürüttüğü hakikat ve adalet mücadelesinden güç aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her alanda ortaya koyduğu atılım ve mücadelenin iletişim alanında da yansıma bulması için var gücümüzle çalıştık" dedi.