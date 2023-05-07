Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız Türk Devletleri arasında güçlü birliğin kurulmasına öncülük etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri arasında güçlü birliğin kurulmasına öncülük eden, Türk dünyasını derleyip toplayan, siyasette, ticarette ve daha birçok alanda işbirliğini geliştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun'un paylaşımında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk dünyası hakkındaki konuşmasına ilişkin video da yer aldı.
Aliyev'in konuşmasındaki sözleri şöyle: