Fahrettin Altun'a 'İletişim Başarı Ödülü'

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri’nde "İletişim Başarı Ödülü", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a verildi.
İletişim Başkanı Altun adına ödülü alan Başkan Yardımcısı Evren Başar yaptığı konuşmada, "İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli temsilini üstlendik. Bu doğrultuda Türkiye markasını güçlendirmek adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Sayın Fahrettin Altun başkanlığında yoğun bir çaba ve gayretle gece gündüz çalışmaktayız. İşte bu ödülü de bu gayretli çalışma neticesinde alınan başarının nişanesi olarak görüyor, gururla kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.