Gündem Fahrettin Altuna İletişim Başarı Ödülü
POLİTİKA

Fahrettin Altun'a 'İletişim Başarı Ödülü'

Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri’nde “İletişim Başarı Ödülü”, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a verildi. Ödülü, İletişim Başkanı Altun adına Başkan Yardımcısı Evren Başar aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altuna İletişim Başarı Ödülü
Fahrettin Altun

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri’nde "İletişim Başarı Ödülü", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a verildi.

İletişim Başkanı Altun adına ödülü alan Başkan Yardımcısı Evren Başar yaptığı konuşmada, "İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli temsilini üstlendik. Bu doğrultuda Türkiye markasını güçlendirmek adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Sayın Fahrettin Altun başkanlığında yoğun bir çaba ve gayretle gece gündüz çalışmaktayız. İşte bu ödülü de bu gayretli çalışma neticesinde alınan başarının nişanesi olarak görüyor, gururla kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Artık eski Türkiye'nin bürokrasisi yok
GÜNDEM
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Artık eski Türkiye'nin bürokrasisi yok

27 maçlık seri sona erdi

27 maçlık seri sona erdi

​Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor ilk yenilgisini aldı.
Yeni dönem başladı

Yeni dönem başladı

Çipli kimlik kartı için işlemler evde yapılacak.
İşkenceye 3 yıl direnen genç

İşkenceye 3 yıl direnen genç

​Suriyeli Ömer Alshogre dünyaya Esed zulmünü anlatıyor.
Sosyal medya demokrasi için tehdit

Sosyal medya demokrasi için tehdit

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, sosyal medyadaki yalan ve dezenformasyona dikkat çekti.
ABD'de kasırga dehşeti

ABD'de kasırga dehşeti

​5 eyalette etkili olan kasırgada en az 70 ölü var.
Sınıftan Kandil'e gönderdiler

Sınıftan Kandil'e gönderdiler

​Kamudan ihraç edilen 21 öğretmenin PKK propagandası yaptığı tespit edildi.

İBB'nin dağ kadrosu

İBB'nin dağ kadrosu

​PKK'nın dağ kadrosundan İBB kadrosuna geçen çalışanlar ortaya çıktı.
Avrupa'da Omicron paniği

Avrupa'da Omicron paniği

​AB ülkelerinde 582 Omicron vakası var, ölüm yok.
Stokçuluk e-ticarete sıçradı

Stokçuluk e-ticarete sıçradı

​Fahiş fiyatı tetikleyen ürün stoklama oyunu şimdi de e-ticaret sitelerinde.
Çağımızın en mütevazı filozofu

Çağımızın en mütevazı filozofu

​Teoman Duralı sevenlerince alçak gönüllülüğü ile yad ediliyor.
Cenaze yolunda feci kaza

Cenaze yolunda feci kaza

​5'i aynı aileden 6 kişi trafik kazasında can verdi.
Kışın deri nem ister

Kışın deri nem ister

​Kış güneşi yaz mevsimindeki gibi deriye zarar veriyor.

Bakan Koca: Altı kişide tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.