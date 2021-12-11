Fahrettin Altun'a 'İletişim Başarı Ödülü'

Bakan Koca 'Omicron Türkiye'de var mı?' sorusunu yanıtladı: Altı kişide tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün omicron varyantının Türkiye'de altı kişide tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca altı kişiden birinin İstanbul'da beşinin ise İzmir'de olduğunu söyledi. Omicron görülen hastaların durumlarının iyi olduğunu belirten Bakan Koca, 'Bu altı vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Hastaların belirtileri son derece hafif ve ayaktan takip ediliyor. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın. Omicron varyantının bulaşıcılığının daha fazla olduğu ama etkisinin daha düşük olabileceğini düşünüyoruz.' şeklinde konuştu.