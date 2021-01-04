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Fahrettin Altun'dan Ataklı ve Başbuğ'a sert tepki: Darbe özlemi içerisindekilerin eşgüdümlü söylemleri sürpriz değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Can Ataklı'nın sözleri üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Altun, “Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, muhalefet partilerinin erken seçim çağrısında bulunduğu, gazeteci Can Ataklı’nın ise “Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesi ve afet olması lazım.

Bu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, “Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleri ile başlamışlar. Biri ‘Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok’ derken, bir diğeri ‘Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı’ diyor. Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef alan sözlerinin ardından sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, 'Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de!' ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs’tan bu yana hep aynı. Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı. Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes’ten Erdoğan’a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Can Ataklı'nın sözleri üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Altun, “Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil” açıklamasında bulundu.

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