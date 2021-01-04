Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu sözler: Darbe yapabilecek kabiliyet yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Ataklı, “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” dedi. Ataklı "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok" diye konuştu.
“ÇOK BÜYÜK CAN KAYBINA YOL AÇABİLECEK DOĞAL AFETLER…”
“Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya’yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye’nin bir askeri başarısızlık elde etmesi.”