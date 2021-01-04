Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu sözler: Darbe yapabilecek kabiliyet yok

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevini bırakması için yaşanmasını istediği senaryoları anlattı.

“DARBE YAPABİLECEK KABİLİYET YOK”

Konuşmasına darbe ihtimali ile başlayan Ataklı, “Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor” dedi.

“Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım.” diyen Ataklı şöyle devam etti:

OYNAT 00:59 Ataklı: Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım darbe için teknik altyapı yok Tele1 Sunucusu Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirtti. Ataklı, 'Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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“ÇOK BÜYÜK CAN KAYBINA YOL AÇABİLECEK DOĞAL AFETLER…”

“Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya’yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye’nin bir askeri başarısızlık elde etmesi.”

GÜNDEM Can Ataklı'dan 'Bir cephe de Azerbaycan’da açılmasın' çıkışı

OYNAT 02:42 Ataklı: Niye her tarafta askerimiz var? Benim güvenliğim Libya'dan başlıyormuş! Biri bana bunu anlatsın CHP yandaşı TELE1'in sunucusu Can Ataklı hükümetin dış politikasını eleştirdi. Libya'da, Suriye'de ve dünyanın çeşitli noktalarında Türk askerinin bulunmasına karşı çıkan Ataklı 'Niye her tarafta askerimiz var? Benim güvenliğim Libya'dan başlıyormuş! Biri bana bunu anlatsın. Suriye'de ne işin var. Orada olmasan ne olur?' ifadelerini kullandı.

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OYNAT 03:02 Ataklı'dan CHP'deki taciz yorumu: Adam, 'kadın yollu' diye düşünmüş. Kaftancıoğlu da bunu dillendirmeden çözmek istemiş CHP yandaşı TELE1 Sunucusu Can Ataklı, CHP teşkilatlarındaki taciz skandallarına ilişkin ilginç ifadeler kullandı. Ataklı, olayın iki yetişkin arasında geçtiğini belirterek 'Adam 'kadın yollu' diye düşünmüş. İstanbul il başkanı da bunu dillendirmeden rezil olmadan çözmek istemiş' diye konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Can Ataklı: Eleştiriye tahammül edemeyen saçma sapan adamsınız bu yüzden CHP 25'i geçmiyor TELE1'deki programında İBB'yi eleştiren ve daha sonra 'Yanlış anlaşıldım' diyerek özür dileyen Can Ataklı, o süreci anlattı: 'Çıktılar reklamları geri çektiler. Çıktılar 'Can Ataklı varken o kanalı izlemeyin' dediler. Eleştiriye tahammülünüz yok. Saçma sapansınız, bu yüzden CHP'nin oyu 25'i geçmiyor.' BiP'te paylaş

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OYNAT 02:09 Can Ataklı'dan İmamoğlu'na: Belediye Başkanlığı seni madara etti Tele1'de sunuculuk yapan gazeteci Can Ataklı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Ataklı, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi danışmanları bana laf yetiştirmeye çalışıyorlar. Bırak bunları iş yap. Belediye başkanlığını da zedelediniz. Madara etti seni. Bir de bu cumhurbaşkanlığı hayali... Belediye başkanı, oradan da cumhurbaşkanı olurum. Hakikaten herkes küçük Tayyip olmasın ağabey bırakın. BiP'te paylaş

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