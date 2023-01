Fahrettin Altun'dan gençlere mesaj: Cumhurbaşkanı'mızın liderliği çok kıymetli bir ilham kaynağıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi, devlet olarak eğitimden teknolojiye, sanattan spora, her alanda gençlerin en üst düzeyde yetiştirmeleri için gereken altyapıyı önemli oranda tamamladıklarını dile getiren Altun, şunları ifade etti:

"Bu temel üzerinde gençlerimizi 'kökü mazide olan ati' anlayışıyla, değerlerine bağlı, ne istediğini bilen, geniş ufuklu, azimli, donanımlı, çalışkan bireyler olarak bugüne ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Gençlerimizin kendileri için, aileleri için, ülkemiz, milletimiz için ve tüm insanlık için nitelikli ve güzel işler yapmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Değerli genç kardeşlerim, sizlerin heyecanı, enerjisi, coşkusu bu toplumun en büyük gücü, teminatıdır. Sizlerin umutları, beklentileri ülkemiz ve milletimiz için daha fazla mücadele etme, daha fazla hizmet ve eser üretme gayretimizi artırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız gençlere her zaman güvenmiş, onlara hep daha fazla alan açmak ve daha fazla fırsat vermek yaklaşımını benimsemiş bir liderdir."

"Bu bağlamda biz, toplumsal huzur ve güvenliğin tahkim edilmesinin yolunun, gençlerin siyasal alana özgürce katılmasından geçtiğine inanıyoruz. Ve bu bağlamda da son dönemde önemli kazanımlar elde ettik. Türkiye, bugün genç ve dinamik nüfusuyla ekonomide, diplomaside, teknolojide, bilimde, sanatta, sporda, aklınıza gelecek her alanda öncü bir ülke olarak yoluna devam etmektedir. Bu yolda her bir gencimizi, ülkemizin yazdığı büyük ve güçlü Türkiye destanının kelimeleri olarak görüyoruz. Hiç kuşkusuz bu destan gençlerimizle birlikte yazılıyor ve yazılmaya devam edecek. Kendi içinde istikrarı tahkim etmenin yanında, istikrarlaştırıcı bir güç olarak bölgesel ve küresel bir aktör haline gelen ülkemiz, dünyaya örnek olacak başarılara imza atıyor. Bu milletin gençliğinin de büyük ve güçlü bir ülkenin vatandaşları olmanın bilincine, özgüvenine sahip olması çok önemli. Bakmayın siz Türkiye karşıtlarının, Türkiye'yi resmetme biçimine. Türkiye son 20 yılda devrimci dönüşümler yaşamıştır. Türkiye, yaşadığı bu dönüşümlerle lig atlamıştır. Ve bugün Türkiye itibarlı bir bölgesel güç, etkin bir küresel oyuncudur. Sanattan spora, bilimden teknolojiye, her alanda başarı grafiğini giderek yükselten gençlerimiz var bugün. Ve bu gençlerimiz, bilinçle, özgüvenle hareket ettiklerinde daha da büyük başarılara koşacaklar."