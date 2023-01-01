İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki

Türkiye kırk yılı aşkın süredir terör gerçeğiyle uğraşıyor. Avrupa, ülkemize yönelik terör faaliyetleri için önemli bir kuluçka alanı olmuş durumda. Bu ülkelerden herhangi biri bizimle gerçek bir diyalog ve verimli bir ilişki istiyorsa buna son verilmeli."