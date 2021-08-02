Fahrettin Altun'dan 'helikopter' manipülasyonlarına fotoğraflı yanıt: Tek karede 5 tane

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Dünya yangın yeri

Uzmanlar yangınları küresel ısınmaya bağlarken Türkiye için sabotaj söz konusu… Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Sibirya’da seller bir yanda, yangınlar diğer yanda… 2021 yılı bu hızla giderse 2020’nin sıcaklık rekorunu kıracak. Ve bundan sonra her yıl yangınlar dahil aşırı hava olaylarıyla dolu geçecek.