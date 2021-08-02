Gündem Fahrettin Altundan helikopter manipülasyonlarına fotoğraflı yanıt Tek karede 5 tane
POLİTİKA

Fahrettin Altun'dan 'helikopter' manipülasyonlarına fotoğraflı yanıt: Tek karede 5 tane

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangın bölgelerine helikopterli müdahalenin eksik kaldığı yönündeki iddialara paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi. Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde çekilen fotoğrafı Twitter hesabından yayınlayan Altun, "Ormanın Kahramanları bugün Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Yeşil vatanımızı 8 helikopter, 3 uçak, 61 arazözle alevlere karşı savundu. Tek karede 5 helikopter" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altundan helikopter manipülasyonlarına fotoğraflı yanıt: Tek karede 5 tane
Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde alevlere müdahale eden 5 helikopter aynı karede

Türkiye bir haftadır gece - gündüz demeden orman yangınları mücadele ediyor. Devlet, tüm imkanlarını seferber etmişken, muhalefet partileri yapılan hizmetleri yapılmamış gibi gösteren sosyal medya paylaşımlarında bulunuyor.

TEK KAREDE 5 HELİKOPTER

CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının 'yangınlara helikopterle müdahale edilmiyor' ve 'helikopterle müdahaleler yetersiz kalıyor' şeklindeki paylaşımlarına yanıt Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde çekilen ve tek karede 5 helikopterin yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Altun, "Ormanın kahramanları bugün Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Yeşil Vatanımızı 8 helikopter, 3 uçak, 61 arazözle alevlere karşı savundu. Tek karede 5 helikopter…" dedi.

Altun paylaşımını #StrongTürkiye etiketiyle yaptı.

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