Fahrettin Altun'dan 'helikopter' manipülasyonlarına fotoğraflı yanıt: Tek karede 5 tane

Türkiye bir haftadır gece - gündüz demeden orman yangınları mücadele ediyor. Devlet, tüm imkanlarını seferber etmişken, muhalefet partileri yapılan hizmetleri yapılmamış gibi gösteren sosyal medya paylaşımlarında bulunuyor.
TEK KAREDE 5 HELİKOPTER
CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının 'yangınlara helikopterle müdahale edilmiyor' ve 'helikopterle müdahaleler yetersiz kalıyor' şeklindeki paylaşımlarına yanıt Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.
Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde çekilen ve tek karede 5 helikopterin yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Altun, "Ormanın kahramanları bugün Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Yeşil Vatanımızı 8 helikopter, 3 uçak, 61 arazözle alevlere karşı savundu. Tek karede 5 helikopter…" dedi.
Altun paylaşımını #StrongTürkiye etiketiyle yaptı.
#OrmanınKahramanları bugün Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Yeşil Vatanımızı 8 helikopter, 3 uçak, 61 arazözle alevlere karşı savundu.
Tek karede 5 helikopter… #StrongTürkiye pic.twitter.com/8vBDDwhj3c
#OrmanınKahramanları bugün Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Yeşil Vatanımızı 8 helikopter, 3 uçak, 61 arazözle alevlere karşı savundu.