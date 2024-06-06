Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelen kurban, birçok güzelliği ve manayı içerisinde barındırması bakımından da önemlidir. Kurban Bayramının yaklaşıyor olması nedeniyle Afrika’ya kurban bağışı yapacaklar Afrika kurban bağış fiyatı ne kadar? Diyanet ve Kızılay yurt dışı kurban vekaletname ücreti ne kadar, belli oldu mu? sorusuna cevap arıyor. Diyanet yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim bedeli belli oldu. İşte detaylar.

1 / 8 Vekâleten kurban kesimi, kurban ibadetini yerine getirmek için yetkili bir kuruluşa veya kişiye vekâlet verilerek kurbanın kesilmesi işlemidir. İslam dininde, kurban kesmek mali bir ibadet olduğu için vekâleten kurban kesmek caizdir. Peki yurt dışı vekalet kurban kesim fiyatı ne kadar? İşte diyanet vakfı 2024 yurt dışı kurban fiyatları ile Kızılay yurt içi ve yurt dışı kurban bağış ücretleri 2024.

2 / 8 Kurban ibadetinde esas olan, kişinin kurbanını kendisinin kesmesidir. Bununla beraber malî bir ibadet olduğu için vekâlet yoluyla da kestirilebilir. Günümüzde vekâletle kurban kesimi genellikle iki şekilde uygulanmaktadır:

3 / 8 Birincisi: Kurban kesmek isteyen kişinin ilgili kuruluşa kurbanlık alımı ve kesimi için umumi vekâlet vermesi, söz konusu kuruluşun da müvekkili adına taahhüt ettiği bu hayvanı alıp muayyen günlerde kesmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

4 / 8 İkincisi: İlgili kuruluşun, kurban kesmek isteyen kimselere belirli bir bedel karşılığında kurbanlık hayvanı ya da hisseleri satması ve kesim günü geldiğinde de müşteriden vekâlet alarak onun adına kesmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu uygulamada, önce satım akdi yapılmakta, daha sonra da kesim için vekâlet alınmaktadır. Elde edilen etler de, bazen kurbanı kestirene bazen de onun rızasıyla yoksullara ve hayır kurumlarına verilmektedir.

5 / 8 Türkiye Diyanet Vakfı 2024 Yılı Vekalet Kurban Ücretleri belli oldu mu? 2024 Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık arayışları şimdiden başladı. Diğer yandan vekaletle kurban kesme ibadetini gerçekleştirecekler de diyanet 2024 vekalet kurbanlık ücretlerini araştırmaya başladı. Diyanet’in 2024 yılı yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim ücretini açıkladı.

6 / 8 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

7 / 8 Diyanet 2023 yılı yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 7 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 3 bin 750 Türk Lirası olarak belirlenmişti.