Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan: Engelli yavrularımızın her günü böyle geçsin ​

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Fatih’te Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde etkinlik düzenledi. Bu çerçevede yapılan etkinlikte Fatih Mert Karahan Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden oluşan koro, çeşitli şarkılara imza atarken, Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi Sahne Etkinlikleri’de, Fatih Belediyesi’nin düzenlediği programa destek verdi. Şarkı ve dans gösterilerinin yanında golf, basketbol gibi çeşitli spor dallarıyla da gönüllerince eğlenen engelli bireyler, etkinlik sonunda protokolden çeşitli ödüller de aldı.

Etkinlikte çeşitli gösteriler de yapıldı.

ENGELLİ ÇOCUKLAR KONSER VERDİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılan etkinlikte konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bugün Haliç kenarında bizim Kano ve Kürek Merkezi’mizin hemen yanındaki alanda bir etkinlik düzenledik. Tabii bu etkinlik spor ve eğlence şenliği anlamında. Az önce de mini bir konser izledik engelli yavrularımızın sunduğu. Çok sevindirici çok güzel bir gün. Onların da keyif aldıklarını görüyoruz. Biz de keyif aldık. Umut ediyoruz sadece bugün değil engelli yavrularımızın dezavantaj gibi gözüken şeyleri bir nebze gidermek, onlara bir mutluluk vermek için güzel bir gün olduğu kanaatindeyim” açıklamasında bulundu.

ÖĞRENDİKLERİNİ SERGİLEDİLER

17 öğrenci olarak katıldıklarını söyleyen Halk Oyunları Eğitmeni Figen Can, “Bizim çocuklarımız dans etmeyi çok seviyorlar ve onları sosyalleştiriyor. Otizm, Down Sendrom ve Mental öğrencilerimiz var. Onlar sahnede burada bugüne güzellik katmak için geldiler. Öğrendiklerini burada sergilemek için geldiler hem de kendileri eğlenmek için geldiler. 3 tane bedensel engelli öğrencim, 1 tane işitme engelli öğrencim var grubumun içinde. Beraber halk dansları yapacağız, vals yapacağız” ifadelerine yer verdi. 3 senedir dans ettiğini söyleyen 26 yaşındaki Ali Uçar, “Spor dalını seviyorum. Güzel şeyler olacak. Arkadaşlarımla birlikte her gün danslar, oyunlar yapıyoruz. Dans etmeyi çok seviyorum” dedi.

