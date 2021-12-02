Gündem Fatih Belediye Başkanı M Ergün Turan Engelli yavrularımızın her günü böyle geçsin
İSTANBUL

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan: Engelli yavrularımızın her günü böyle geçsin

Fatih’te, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle spor ve eğlence şenliği düzenledi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Çok sevindirici, çok güzel bir gün. Onların da keyif aldıklarını görüyoruz. Biz de keyif aldık. Umut ediyoruz bugün değil, engelli yavrularımızın her günü böyle geçsin” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan: Engelli yavrularımızın her günü böyle geçsin ​
Fatih’te, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle spor ve eğlence şenliği düzenledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Fatih’te Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde etkinlik düzenledi. Bu çerçevede yapılan etkinlikte Fatih Mert Karahan Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden oluşan koro, çeşitli şarkılara imza atarken, Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi Sahne Etkinlikleri’de, Fatih Belediyesi’nin düzenlediği programa destek verdi. Şarkı ve dans gösterilerinin yanında golf, basketbol gibi çeşitli spor dallarıyla da gönüllerince eğlenen engelli bireyler, etkinlik sonunda protokolden çeşitli ödüller de aldı.

Etkinlikte çeşitli gösteriler de yapıldı.
Etkinlikte çeşitli gösteriler de yapıldı.

ENGELLİ ÇOCUKLAR KONSER VERDİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılan etkinlikte konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bugün Haliç kenarında bizim Kano ve Kürek Merkezi’mizin hemen yanındaki alanda bir etkinlik düzenledik. Tabii bu etkinlik spor ve eğlence şenliği anlamında. Az önce de mini bir konser izledik engelli yavrularımızın sunduğu. Çok sevindirici çok güzel bir gün. Onların da keyif aldıklarını görüyoruz. Biz de keyif aldık. Umut ediyoruz sadece bugün değil engelli yavrularımızın dezavantaj gibi gözüken şeyleri bir nebze gidermek, onlara bir mutluluk vermek için güzel bir gün olduğu kanaatindeyim” açıklamasında bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Fatih’te Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde etkinlik düzenledi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Fatih’te Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde etkinlik düzenledi.

ÖĞRENDİKLERİNİ SERGİLEDİLER

17 öğrenci olarak katıldıklarını söyleyen Halk Oyunları Eğitmeni Figen Can, “Bizim çocuklarımız dans etmeyi çok seviyorlar ve onları sosyalleştiriyor. Otizm, Down Sendrom ve Mental öğrencilerimiz var. Onlar sahnede burada bugüne güzellik katmak için geldiler. Öğrendiklerini burada sergilemek için geldiler hem de kendileri eğlenmek için geldiler. 3 tane bedensel engelli öğrencim, 1 tane işitme engelli öğrencim var grubumun içinde. Beraber halk dansları yapacağız, vals yapacağız” ifadelerine yer verdi. 3 senedir dans ettiğini söyleyen 26 yaşındaki Ali Uçar, “Spor dalını seviyorum. Güzel şeyler olacak. Arkadaşlarımla birlikte her gün danslar, oyunlar yapıyoruz. Dans etmeyi çok seviyorum” dedi.

Fatih’teki ibadethaneler dezenfekte edildi
GÜNDEM
Fatih’teki ibadethaneler dezenfekte edildi
BMde silahlı saldırgan alarmı

BM'de silahlı saldırgan alarmı

Genel Merkez kapatıldı, tüm personel uyarıldı.
Fitchten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

​Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti.
Talancılar durdurulsun

Talancılar durdurulsun

​Kredinin yüzde 60'ını dolar zenginleri alıyor.
Gizli açık ambargo dönemi kapandı

Gizli açık ambargo dönemi kapandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli silah sanayiine övgü.
Öncelik düşük faiz

Öncelik düşük faiz

​Yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj.
Hedefi 11 ayda aştık

Hedefi 11 ayda aştık

​İhracatta yıllık hedef olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı.

Paket mini reform köklü

Paket mini reform köklü

​Siyasi Partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler içeren çalışmada son aşamaya gelindi.

Aksa Müslümanlarındır

Aksa Müslümanlarındır

​Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği BM'de teyit edildi.

Türbelere neden gidiyoruz?

Türbelere neden gidiyoruz?

​Hastalıklara çare bulmak ve psikolojik rahatlama en bilinen sebepler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.