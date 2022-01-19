Gündem Fatihli çocuklar doya doya eğlenecek Sümbülefendi FANÇO açıldı
İSTANBUL

Fatihli çocuklar doya doya eğlenecek: Sümbülefendi FANÇO açıldı

Fatihli çocukların doya doya eğlenecekleri, anneleriyle birlikte katılacakları etkinliklerle keyifli vakit geçirebilecekleri Fatih’in ilk Anne ve Çocuk Merkezi olan Sümbülefendi FANÇO hizmete açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fatihli çocuklar doya doya eğlenecek: Sümbül Efendi FANÇO açıldı
Fatih’in ilk Anne ve Çocuk Merkezi olan Sümbülefendi FANÇO hizmete açıldı.

Fatihli çocukların doya doya eğlenecekleri, anneleriyle birlikte katılacakları etkinliklerle keyifli vakit geçirebilecekleri Fatih’in ilk Anne ve Çocuk Merkezi olan Sümbülefendi FANÇO hizmete açıldı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sümbülefendi FANÇO’ya çocuklar ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Hacivat ve Karagöz köşesi, masal köşesi, bilim köşesi, heceleme duvarı, zaman duvarı, sinema köşesi, müzik köşesi gibi birbirinden renkli ve keyifli atölyelerin yer aldığı FANÇO’da çocuklar anneleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

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