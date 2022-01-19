Fatihli çocuklar doya doya eğlenecek: Sümbülefendi FANÇO açıldı

Kahramanmaraş'taki petrol boru hattında çıkan yangın devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettiklerini söyledi. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildiğini belirten Yılmazcan, 'Duruma hakimiz ama aldığımız ilk bilgilere göre yangının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Narlı yerleşim yerine de yakın bir yer. En büyük korkumuz yerleşim yerlerine sıçraması.' açıklamasında bulundu.