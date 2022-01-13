Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’dan miniklere ziyaret

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, öğrencilere atıkların geri dönüşümüyle ilgili teorik ve pratik bilgilerin eğlenceli bir şekilde öğretildiği 1. inci Sınıf Atık Getirme Merkezi öğrencilerini ziyaret etti.

Fatih Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Fatih’teki okullarda eğitim gören öğrencileri ağırlamaya ve onları geri dönüşümle ilgili bilgilendirmeye devam ediyor.

14 farklı atığın toplanıp ayrıştırılarak geri dönüştürüldüğü 1. Sınıf Atık Merkezi’nde çocuklar hem eğleniyor hem de geri dönüşümlü ilgili teorik ve pratik olarak bilgilendiriliyorlar. Öğrencilere eşlik eden başkan Turan, zaman zaman yardım ederek miniklerle birlikte kendi geri dönüşüm hediyesini yaptı.

GÜNDEM Fatih Belediye Başkanı Turan ziyaret turunda