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İSTANBUL

Fatih Belediye Başkanı Turan ziyaret turunda

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın son adresi Vedide Baha Pars Ortaokulu oldu. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına ile birlikte teknoloji sınıfının açılışını gerçekleştirerek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan Turan daha sonra Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: Fatih Belediye Başkanı Turan ziyaret turunda
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan Fatihlilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan Fatihlilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın son adresi Vedide Baha Pars Ortaokulu oldu. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına ile birlikte teknoloji sınıfının açılışını gerçekleştirerek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan Turan daha sonra Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Esnaflarla ayrı ayrı görüşerek, hayırlı işler dileyen Başkan M. Ergün Turan daha sonra Fatih Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Haseki-Hekimoğlu yol ve tretuvar çalışmalarını da inceledi.

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