Fazıl Say rezil oldu özür dilemedi: Bu New York’da da böyle önemli olan gayret İstanbul'da kar kâbusu yaşanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı lokantasında çekilen fotoğrafı gündeme oturdu. Piyanist Fazıl Say fotoğrafın eskiye ait olduğunu, İmamoğlu'nun kendisiyle birlikte olduğunu iddia ederek dalga geçmişti. Ancak kısa süre sonra gerçekler ortaya çıktı. Restoran sahibi ve İmamoğlu iddiaları doğruladı. Rezil olan Say ise özür dilemek yerine yeni bir paylaşımda bulunarak, "Bu New York’da da böyle önemli olan gayret" ifadelerini kullandı.

