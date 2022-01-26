Gündem Fazıl Say rezil oldu özür dilemedi Bu New Yorkda da böyle önemli olan gayret
POLİTİKA

Fazıl Say rezil oldu özür dilemedi: Bu New York’da da böyle önemli olan gayret

İstanbul'da kar kâbusu yaşanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı lokantasında çekilen fotoğrafı gündeme oturdu. Piyanist Fazıl Say fotoğrafın eskiye ait olduğunu, İmamoğlu'nun kendisiyle birlikte olduğunu iddia ederek dalga geçmişti. Ancak kısa süre sonra gerçekler ortaya çıktı. Restoran sahibi ve İmamoğlu iddiaları doğruladı. Rezil olan Say ise özür dilemek yerine yeni bir paylaşımda bulunarak, "Bu New York’da da böyle önemli olan gayret" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fazıl Say Ekrem İmamoğlu paylaşımı ne? Ekrem İmamoğlu balıkçı olayı: Ekrem İmamoğlu neden gündem oldu?
Ekrem İmamoğlu balıkçı restoranında görüntülenmişti

İstanbul kara teslim olmuşken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemesi büyük tepki topladı.

Muhalifler ve muhalefete yakın medya organları balıkçıda çekilen görüntünün gerçek olmadığını iddia ederken, hem görüntüler ortaya çıktı hem de İmamoğlu'ndan doğrulama geldi.

Fazıl Say, dalga geçerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restorana gitmediğini iddia etti. Gerçek çok geçmeden ortaya çıkınca Say da diğerleri gibi alay konusu oldu.

İstanbullu karla mücadele ederken balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'nun mekana girerken görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
İstanbullu karla mücadele ederken balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'nun mekana girerken görüntüleri ortaya çıktı

DALGA GEÇEYİM DERKEN ALAY KONUSU OLDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fazıl Say, ''Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dansetmiş, ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçelidir! Salvador Dali’nin de selamları var!'' ifadelerine yer verdi. Say'ın paylaşımı hem tepki çekti hem de alay konusu oldu.

İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemde. İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları yemeği yalanlarken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun makam ve koruma araçlarının Sarıyer'deki balıkçıya geliş anı kameralara yansıyor.

"Önemli olan gayret"

Geçekler ortaya çıkmasına rağmen Say ne paylaşımını sildi, ne de özür diledi. Ünlü piyanist bunula da kalmayarak yaşananları hafifletmeye çalışmak için yeni bir paylaşımda bulundu: "NewYork’a yeni taşınmıştım. 1996 kışı. O günler, orada olanlar hatırlayacaktır o kışı. 2-3 gün kesintisiz kar yağmış, ardından dondurucu soğuklar başlamıştı.Haftalarca hayat durmuş, yolların hepsinin açılması günlerce sürmüştü. Bu NewYork’da da böyle. Doğrusu; önemli olan gayret"

İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
OYNAT 01:15
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları, haberi yalanlama yoluna gitti. Ancak söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı “4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler” ifadelerini kullandı.

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