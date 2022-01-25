Gündem İstanbullu karla mücadele ederken balıkçıda görüntülenen İmamoğlunun mekana girerken görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL

İstanbullu karla mücadele ederken balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'nun mekana girerken görüntüleri ortaya çıktı

İstanbullular dün son yılların en yoğun kar yağışıyla mücadele ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda çekilen görüntüleri tartışmalara neden oldu. Muhalif medya görüntülerin geçmiş yıllara ait olduğunu iddia etse de, işletme sahibi İmamoğlu'nun mekana geldiğini doğruladı. Ayrıca yeni ortaya çıkan güvenlik kameraları kayıtlarında İmamoğlu'nun makam aracının görülmesi yaşananları bir kez daha kanıtlamış oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbullu karla mücadele ederken balıkçıda görüntülenen İmamoğlunun mekana girerken görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu'nun mekana girerken görüntüleri ortaya çıktı.

İki gündür kar yağışıyla felç olan İstanbul'da İBB yönetiminin tedbirlerde yetersiz kalması sonucu trafik pek çok noktada durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar da metro istasyonları ve metrobüs duraklarında izdihama neden oldu. Binlerce kişi evlerine gidişte yollarda mahsur kaldı.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Daha önce megakentteki sel felaketinde Bodrum'a giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de bir balıkçıda görüntülendi. O görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.

İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemde. İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları yemeği yalanlarken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun makam ve koruma araçlarının Sarıyer'deki balıkçıya geliş anı kameralara yansıyor.

FOTOĞRAF NE ZAMAN ÇEKİLDİ TARTIŞMASI

Ekrem İmamoğlu balıkçıdaki fotoğrafı hakkında açıklama yapmazken, CHP'ye yakın medya kuruluşları bu fotoğrafın yalan olduğunu ve dün çekilmediğini iddia etti. Ancak İmamoğlu'nun balık yediği restoranın sahibi, fotoğrafın düne ait olduğunu kabul etti. Söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı “4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler” ifadelerini kullandı.

Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap
GÜNDEM
Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap

Görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan İmamoğlu'nun mekana giderken çekilen güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun makam ve koruma araçlarının Sarıyer'deki balıkçıya geliş anı kameralara yansıyor.

İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
OYNAT 01:15
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları, haberi yalanlama yoluna gitti. Ancak söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı “4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler” ifadelerini kullandı.


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