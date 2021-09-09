Gündem FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı
ANKARA

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilen ve dört senedir firari olan eski Yargıtay tetkik hakimi çift, Ankara'da saklandıkları evde yakalandı. Zanlılardan Dursun Fatih K.'nın süre zarfında saklandığı evden hiç çıkmadığı, eşi Öznur K.'nın ise kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
FETÖ firarisi eski Yargıtay tetkik hakimi çift Ankarada saklandıkları evde yakalandı
FETÖ firarisi hakim çift Ankara'da saklandıkları evde yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, 4 yıldır firari olan eski Yargıtay tetkik hakimleri Dursun Fatih K. ve eşi Öznur K'nin Yenimahalle ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit etti.

Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.

DIŞARIYA HİÇ ÇIKMADAN SAKLANMIŞ

Ekipler, günlerce süren çalışmaların ardından şüphelilerden Öznur K'nin kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiğini, eşi Dursun Fatih K'nin ise dışarıya hiç çıkmadan saklandığını belirledi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONDU

Öte yandan, Öznur K'nin FETÖ iltisaklı bulunduğu için kapatılan "Hukuk Adamları Birliği Derneği"ne üye olduğu belirlenirken, evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Semih Terzi’nin oğlu zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
GÜNDEM
Semih Terzi’nin oğlu zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 214 gözaltı kararı
GÜNDEM
İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 214 gözaltı kararı
Abone Ol Google News
Berlinde grevlerin sayısı artıyor

Berlin'de grevlerin sayısı artıyor

Demiryolları ve market çalışanlarından sonra şimdi de sağlıkçılar.
Yedieminde akılalmaz olay

Yedieminde akılalmaz olay

Kendisine emanet edilen 50 aracı satıp borcunu ödemiş.
CHPli Gönül Özel: Türkiyedeki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz

​Türkiye'nin 9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Eğitim Bakanlığı ön başvuru ve sonuç tarihini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı TURKOVAC müjdesi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC ile bu musibeti başımızdan defedeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya mesaj

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı
Gündem

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilen ve dört senedir firari olan eski Yargıtay tetkik hakimi çift, Ankara'da saklandıkları evde yakalandı. Zanlılardan Dursun Fatih K.'nın süre zarfında saklandığı evden hiç çıkmadığı, eşi Öznur K.'nın ise kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiği ortaya çıktı.
Öğretmen atama takvimi belli oldu
Gündem

Öğretmen atama takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği 15 bin öğretmen ataması müjdesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı. Buna göre, öğretmen atamasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül- 8 Ekim 2021 arasında yapılacak. Atama sonuçları ise, 31 ocak 2022'de açıklanacak.
CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur
Gündem

CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur

Katıldığı canlı yayında, ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılıklar olduğunu, bu nedenle ittifakın bozulabileceğini ifade etti. Atıcı, "Cumhur İttifakı'na girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti’dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakı'na körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İYİ Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.