Gündem Semih Terzinin oğlu zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
İZMİR

Semih Terzi’nin oğlu zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş

İzmir merkezli FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 214 şüpheliden birisi olan darbeci general Semih Terzi’nin oğlu eski askeri okul öğrencisi F.T. hakkında şok eden bir itiraf ortaya çıktı. İfade de F.T.’nin derslerinin kötü olduğunu fakat bütünlemeye sokulmadan derslerden geçirildiğinin söylendiği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Semih Terzi’nin oğlu zayıf not almasına rağmen dersleri geçiyormuş
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda darbeci general Semih Terzi'nin oğlun F. T.'nin de aralarında bulunduğu 137 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

DARBECİ SEMİH TERZİ'NİN OĞLU DA YAKALANANLAR ARASINDA

Bu kapsamda; İzmir merkezli 40 il ve KKTC’de hakkında gözaltı kararı verilen 44’ü muvazzaf 69 asker ile 145’i askeri okul öğrencisini yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 137 kişi yakalandı. Gözaltı kararı verilenler arasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi’nin oğlu eski askeri okul öğrencisi F.T. de bulunuyor.

İzmir'de bu sabah emniyet ve jandarma ekipleri FETÖ operasyonu düzenledi.
İzmir'de bu sabah emniyet ve jandarma ekipleri FETÖ operasyonu düzenledi.

"ZAYIF NOT ALMASINA RAĞMEN DERSLERİ GEÇİYORDU"

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen darbeci general Semih Terzi’nin oğlu askeri okul öğrencisi F.T.’nin hakkında bir itirafçının ifadesi ortaya çıktı. İtirafçının ifadesinde, aynı sınıfta olduğu F.T.’nin derslerinin kötü olduğunu fakat bütünlemeye sokulmadan derslerden geçirildiğini söylediği öğrenildi.

Darbeci general Semih Terzi, Ömer Halisdemir tarafından öldürülmüştü.
Darbeci general Semih Terzi, Ömer Halisdemir tarafından öldürülmüştü.


"OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN KORUNUYORDU"

Öte yandan itirafçının verdiği ifadede, F.T.’nin okul yönetimi tarafından korunduğunu söyleyerek, "Bu toplantılara zaman zaman Serkan abi de geliyordu, geldiğinde genelde okulda sıkıntı ve sorunumuzun olup olmadığını, derslerimizin nasıl gittiğini sorup okulda kendini açık eden cemaat mensubu öğrenci ve subayların olup olmadığını soruyordu, ben şahsım adına kimseyi bilmediğimi söylüyordum. Semih Terzi’nin oğlu olduğunu sonradan öğrendiğim F.T.’nin matematik, fizik ve temel derslerinden çok düşük derecede zayıf not almasına rağmen bütünlemeye bırakılmayarak geçiriliyordu, ayrıca cep telefonu yakalattırıyordu ceza almıyordu. Bu şahsın da FETÖ yapılanmasından olduğunu düşünüyorum, çünkü okul idaresi tarafından da korunuyordu" dediği öğrenildi.

137 GÖZALTI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir merkezli 42 ilde 214 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 137 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda, Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli bir şekilde çalıştığı bildirildi. Ayrıca, darbeci general Semih Terzi’nin oğlu F.T.’nin firari olduğu ve yurt dışına çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 kişi hakkında gözaltı kararı
GÜNDEM
Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 214 gözaltı kararı
GÜNDEM
İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 214 gözaltı kararı

Samsun’da FETÖ’den bir araştırma görevlisi ve 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı
GÜNDEM
Samsun’da FETÖ’den bir araştırma görevlisi ve 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı
Abone Ol Google News
Devlet desteği ile hayatı değişti

Devlet desteği ile hayatı değişti

Şimdi 50 kişiye istihdam sağlıyor...
Görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri hayrete düşürüyor

​Elazığ'da bulundu: 100 metre derinliğinde 500 metre genişliğinde
Fransanın terör örgütü DEAŞa desteği belgelendi

Mustafa Reşit Akçay hastalık sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

1800'lü yıllara kadar gidiliyor: Herkes kendi tasarlayabilecek.

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

Yolun kapatıldığını gören araçlar geri döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.