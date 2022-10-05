Gündem FETÖ gerekçesi ile ordudan ihraç edilen eski binbaşı yüklü miktarda para ile yakalandı
İSTANBUL

FETÖ gerekçesi ile ordudan ihraç edilen eski binbaşı yüklü miktarda para ile yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen eski binbaşı G.S., İstanbul’da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
FETÖ gerekçesi ile ordudan ihraç edilen eski binbaşı yüklü miktarda para ile yakalandı
İhraç edilen eski binbaşı yakalandı.

İstanbul'da FETÖ üyeliğinden ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan eski binbaşı saklandığı evde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesinde iken ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan G.S. isimli şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

Evde yapılan aramada 10 bin euro, 12 bin 440 dolar, 10 bin 870 Sterlin, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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