FETÖ gerekçesi ile ordudan ihraç edilen eski binbaşı yüklü miktarda para ile yakalandı

Cüneyt Özdemir: FETÖ’cü yalan atıyor solcular arkasından gidiyor

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi adını taşıyan YouTube kanalındaki yayında, muhalifleri, FETÖ'cü hesapların yalanlarının peşine takılmakla eleştirdi: FETÖ'cünün biri bir yalan atıyor Erdoğan karşıtı solcu laik hesaplar bu yalanın arkasından gidiyor. O kadar kolay manipüle ediliyor ki bu insanlar hayret ediyorum. 'Erdoğan düşmanlığı olsun da PKK'lı da olur FETÖ'cü de olur, herkesin peşine takılırım' kafasında millet.