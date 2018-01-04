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SİVAS

Sivas haber: FETÖ ByLock'ta 'izdivaç' grubu kurmuş

FETÖ kod adı verip sonuna 58 rakamlarını eklemiş

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında açılan davada tutuklu yargılanan S.A'nın ByLock içeriğine ulaşan polis ekipleri, örgüt üyelerini evlendirmek için ByLock üzerinden "Sivas izdivaç" grubu kurulduğunu tespit etti. Gruba üye örgüt mensuplarına, "Esra, Zehra, Nagehan ve İzdivaç" gibi isimler verildiği ve isimlerin sonuna genellikle Sivas'ın plaka kodu olan "58" rakamının eklendiği tespit edildi.

Haber MerkeziAA
ByLock
ByLock

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'ta "Sivas İzdivaç" grubu kurduğu, örgüt mensuplarının, devamlılığı, birlikteliği ve gizliliği sağlamak amacıyla bu grup aracılığıyla evlendirildiği belirlendi.

  • Sivas'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında açılan davada tutuklu yargılanan S.A'nın, ByLock içeriğine ulaşan polis ekipleri, örgütün üyelerini evlendirmek için "Sivas İzdivaç" grubu oluşturduğunu tespit etti.

Örgüt içerisinde devamlılığı, birlikteliği ve gizliliği sağlamak amacıyla kurulan grup aracılığıyla örgüt üyelerinin birbirleriyle evlendirildiği, bu evlilik işleriyle ilgilenenlere de "izdivaççı" ya da "izdivaç sorumlusu" gibi isimler verildiği belirlendi.

Grupta, Sivas'ta örgüt üyelerinin evlendirilmesinden sorumlu ve terör örgütünün Trabzon'daki faaliyetleri içerisinde yer alan S.A'nın da yer aldığı, grubun yöneticisi "Zehra" kod adlı firari E.Ç'nin evlendirilmek istenen kadınların vesikalık fotoğraflarını topladığı bilgisine ulaşıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadesine başvurulan Z.G, "2016 yılının mayıs ayında cemaat evinde kaldığım dönemde Z.S.D, bana 'senin yanına bir abla gelecek' dedi. Ben de evdeyim gelsin dedim. Eve 'Zehra' kod adlı E.Ç, geldi. Bu şahıs bana 'bizim aracılığımız ile evlenmeni istiyoruz' dedi. Bu nedenle fotoğrafımı istedi" diye konuştu.

Gruptakilere kod adı vermişler

  • Gruba üye örgüt mensuplarına, "Esra, Zehra, Nagehan ve İzdivaç" gibi isimler verildiği ve isimlerin sonuna genellikle Sivas'ın plaka kodu olan "58" rakamının eklendiği, bazı kullanıcılara ise "Sivas Esra" adının verildiği tespit edildi.
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