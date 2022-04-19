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Gündem FETÖ şüphelileri Yunanistana kaçarken sınırda yakalandı
EDİRNE

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı. FETÖ zanlıları gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
FETÖ şüphelileri Yunanistana kaçarken sınırda yakalandı
Arşiv

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan G.Ö, Ö.F.K, S.A, D.K, H.Y, R.C. ve V.D'yi yakaladı.

FETÖ zanlıları gözaltına alındı.

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