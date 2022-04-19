FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

PKK'da 'Pençe Kilit' paniği: Örgüt yanlıları bir araya gelerek yardım istedi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı. Hava harekâtıyla teröristlerin inlerinin vurulduğu operasyonda 26 terörist öldürüldü. Operasyon başarılı bir şekilde devam ederken PKK destekçileri bir araya gelerek terör örgütüne destek açıklaması yaptı. Köşeye sıkışan örgütü aklamaya çalışan DBP Eş Başkanı Saliha Aydeniz, Kürt halkına ve Kürdistan'daki siyasi partilere seslenerek destek istedi.