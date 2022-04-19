FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan G.Ö, Ö.F.K, S.A, D.K, H.Y, R.C. ve V.D'yi yakaladı.
FETÖ zanlıları gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan G.Ö, Ö.F.K, S.A, D.K, H.Y, R.C. ve V.D'yi yakaladı.
FETÖ zanlıları gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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