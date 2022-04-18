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Gündem MSB Pençe Kilit operasyonunda 19 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB: Pençe Kilit operasyonunda 19 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca 4 kahraman askerin yaralandığını duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
MSB: Pençe Kilit operasyonunda 19 terörist etkisiz hâle getirildi
Pençe Kilit operasyonunda 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

OPERASYON DÜN GECE BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla dün gece başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda gelinen aşamaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz.

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4 KAHRAMAN ASKER YARALANDI

Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır.

Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız."

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde hedeflerin nokta atışı vurulduğu anlar yer aldı. ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen operasyona komandolar ve bordo bereliler de katıldı.


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