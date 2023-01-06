Gündem FETÖden aranan eski emniyet müdürü İstanbulda yakalandı
İSTANBUL

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü İstanbul’da yakalandı

Güngören'de denetim yapan polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri kişiye yaptıkları kimlik kontrolünde, şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin olduğunu anlaşıldı. Gözaltına alınan Ertekin tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
FETÖden aranan eski emniyet müdürü İstanbul’da yakalandı
Foto/arşiv

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngören Mehmet Nesin Özmen Mahallesinde rutin denetim yaptıkları sırada, bir kişinin tedirgin hallerinden şüphelendi.

Şüphelendikleri kişinin kimlik kontrolünü yapan polis, şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan firari olan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin olduğunu tespit etti.

Hakkında örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ertekin, ekiplerce gözaltına alındı. Ertekin işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Tekirdağ'da feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplanan araçtan sağ salim çıktı
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Kaza, Velimeşe - Çorlu bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. Velimeşe - Çorlu Yolu üzerinde meydana gelen kazada 59 PP 604 plakalı, G. C. K. idaresindeki araç kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı.
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Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaza sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile bariyerlerden çıkartılan aracın ardından trafik normale döndü.
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Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Tekirdağ'da feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplanan araçtan sağ salim çıktı
Tekirdağ Ergene'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. İlk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mersin’de PKK/KCK’ya gece operasyonu: Eylem hazırlığı yapıyorlardı
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKKKCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sokakları hareketlendirerek eylem yapmak üzere arayış içerisinde oldukları tespit edilen A.G., C.A., H.Ö.; geçmiş yıllarda Suriye’de YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.D.; sosyal medya hesapları üzerinden PKKKCK silahlı terör örgütüne özendirici, sahiplenici paylaşımlar yaparak geniş kitlelere yayan ve terör örgütü sempatizanı kazanmaya çalışan D.E., Y.İ., İ.B., F.U. isimli şüpheli şahıslar tespit edildi.
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Bunun üzerine Özel Harekat ve dron desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen adreslere tek tek girdi. Şahıslardan 3’ünün Fransa’da öldürülen PKK’lı Leyla Şeylemez’in ölüm yıl dönümünde eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.
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Adreslerinde bulunan şahıslar gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.
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Mersin’de PKK/KCK’ya gece operasyonu: Eylem hazırlığı yapıyorlardı
Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Sekiz kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şahıslardan 3'ünün Fransa'da öldürülen PKK'lı Leyla Şeylemez'in ölüm yıl dönümünde eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

Manisa'dan kahreden haber geldi: Baba ve oğlunun cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşıldı
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Olay Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 yaşındaki Batu Demir evlerinin karşısındaki arazide oynadığı sırada ayağının takılmasıyla yaklaşık 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
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Oğlu Batu’nun kuyuya düştüğünü gören baba Aytuğ Demir (35) oğlunu kurtarmak için ayakkabılarını çıkarıp kuyuya girdi.
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Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Salihli Belediyesine bağlı çok sayıda personel sevk edildi.
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60’a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açıldı.
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Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir’e ulaşılmaya çalışıldı.
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Ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarılan baba ve oğlun cenazeleri ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Bu sırada anne Yağmur Demir’in Yaşıyor mu? sözleri yürekleri dağladı.
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Olayı duyar duymaz bölgeye gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ile AFAD Müdürü Giray Kara ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Öte yandan yaşanan olayla ilgili site yöneticisi H.A. ve kaçak sondajı yapan V.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Manisa'dan kahreden haber geldi: Baba ve oğlunun cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşıldı
Manisa'nın Salihli ilçesindeki su kuyusuna düşen baba ve 2 yaşındaki oğlunun cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşıldı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili de 2 kişi gözaltına alındı.


Vade sınırı12 bin liraya çıktı

Vade sınırı
12 bin liraya çıktı

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Liderleri yakalanıncaterör estirdiler

Liderleri yakalanınca
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PKK/KCK'ya<br>gece operasyonu

PKK/KCK'ya
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Eylem hazırlığı yapıyorlardı: Sekiz kişi gözaltında.

25 kişiyi öldürdüm<br>ve utanç duymadım

25 kişiyi öldürdüm
ve utanç duymadım

Prens Harry kitabında Afganistan görevini de yazdı.

ABD'de<br>seçim krizi büyüyor

ABD'de
seçim krizi büyüyor

11 turun geride kaldığı oylamada başkan seçilemedi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

​10'uncu kez bir araya geldiler istişare kararı aldılar.

​Rus ordusu ateşkes uygulanması talimatı verdi.

​Örgütle bağı devam ediyor.

​100 yıl sonra da hatırlanacak.

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