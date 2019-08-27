FETÖ'nün bir kritik ismi daha yakalandı - Son dakika FETÖ'nün bir kritik ismi daha yakalandı FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'de yaşadığı dönemde şoförlüğünü yapan ve daha sonra kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü olan Mehmet Demircan ile eşi, Üsküdar'da saklandıkları hücre evinde gözaltına alındı.

Haber Merkezi 27 Ağustos 2019, 12:08 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019, 13:33 AA