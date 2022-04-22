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Gündem FETÖnün izdivaç yapılanması soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
İSTANBUL

FETÖ'nün 'izdivaç' yapılanması soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada, ''ByLock'' içeriklerinde kişisel bilgileri geçtiği tespiti üzerine gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
FETÖnün izdivaç yapılanması soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Nisan'da gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

  • Şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 5'i İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Soruşturma savcılığına çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler B.A, E.N.K. ve F.A'nın üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarına karar verdi.

14 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock içeriklerinde adlarının ve kişisel bilgilerinin geçtiği tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

  • Başsavcılığın talimatıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Nisan'da İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmişti. Toplam 18 adreste yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

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