FETÖ'nün 'izdivaç' yapılanması soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

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Hacı Bayram Veli’nin eşyaları gün yüzüne çıkarılıyor

Altındağ Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen “Hacı Bayram Veli Müzesi” için çalışmalar sürüyor. Restorasyonuna başlanılan Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli’ye ait eşyalar ilk defa bir müzede sergilenecek.