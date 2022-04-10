FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip

Yeniden yapılanma çalışmalarına hız veren FETÖ takipten kaçamadı. Teröristleri adım adım izleyen güvenlik birimlerinin raporuna göre; örgüt özellikle öğrencileri kullanarak dirilmeye çalışıyor. Bir ayağı yurt dışında olan milyonlarca liralık finans ağı da yeniden işlemeye başladı. Güvenlik birimlerinin FETÖ’nün güncel yapılanmasına dair hazırladığı raporlarda, örgütün üyelerine para akışına hız verip, binlerce FETÖ’cü aileye Ramazan, kurban ve eğitim desteği adı altında maddi destekte bulunarak hem dağılmayı önlediği, hem de örgüte yeni eleman kazandırdığına dikkat çekildi.

FETÖ’YE YARDIM 4 KAT ARTMIŞ

Raporlarda FETÖ’nün 2021 yılında Türkiye’de bulunan örgüt üyelerine yaptığı maddi yardımlar tüm detaylarıyla anlatıldı. FETÖ’nün Avrupa ülkelerindeki üyelerinden topladığı himmetleri günlük, aylık, 3 aylık ve 6 aylık olmak üzere Türkiye’deki örgüt üyelerinin ailelerine ulaştırdığı tespit edildi. Sadece 2021 yılındaki Ramazan ayında 6 bin FETÖ’cü aileye 150’şer dolarlık iftarlık yardımı yapan FETÖ’nün, çocuklara da hediye gönderdiği rapora yansıdı. FETÖ’nün 2021 yılı Kurban Bayramı’nda topladığı paranın 2020’deki Kurban Bayramı’na göre 4 kat fazla olduğunun yazdığı raporda, 20 bin FETÖ’cü aileye zarflar içinde kurban yardımı yapıldığı da belirtildi.

EĞİTİM DESTEĞİNE BAŞLADILAR

Okulların açılmasıyla birlikte FETÖ’nün ilk defa “eğitim ödeneği” adı altında örgüt mensubu ailelerin çocuklarına yardım yaptığı, okul ihtiyaçları için çocuklara 50 euro veya 50 dolar para verdiği raporda yer aldı. FETÖ mensuplarının halen yüzde 85’inin Türkiye’de bulunduğuna dikkat çekilen raporda, hakkında kesinleşmiş hüküm bulunan FETÖ’cülerden Yunanistan’a geçmek isteyenlere 10 bin dolar verildiği de belirtildi. FETÖ’cü ailelere yardım yapılırken, ailelerin yaşadıkları bölge ve çocuk sayısına göre hesaplamalar yapıldığı, bu hesap toplantılarının da online ortamda büyük gizlilikle gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.

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Toparlanma 6 ay sürüyor

FETÖ’nün güncel yapılanmaya düzenlenen operasyonlardan rahatsız olduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda, büyük operasyonlardan sonra örgütün toparlanma süresinin 6 ayı bulduğu kaydedildi. Bu operasyonlar nedeniyle FETÖ’ye himmet veren esnafların örgüte uzak ve mesafeli durduğu da belirtildi.

Telefonlar her an imha edilecek gibi

Raporda, FETÖ soruşturmaları geçiren örgüt üyelerinden cezası onananların FETÖ tarafından gaybubet evinde saklandığı, yurtdışına çıkarılmaya çalışıldığı ve ailelerine maddi yardımların halen devam ettiği bilgisi yer aldı. Örgütün sahada olduğu kadar sanal ortamda da aktif şekilde hareket ettiği anlatılan raporda, gece saatlerinde faaliyetlerin yoğunlaştığı kaydedildi. Gaybubet evlerinde gizlenen FETÖ’cülerin her gece uyumadan önce evlerin bulunduğu sokak ve caddelerdeki araçları izlediği, örğütsel haberleşme için kullandıkları uygulamaların yüklü olduğu cep telefonlarını imhaya hazır hale getirerek uyuduklarının altı çizildi.

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